Mnohí dovolenkári robia rovnakú chybu: Poisťovňa im potom nemusí preplatiť náklady, ktoré môžu stáť tisíce eur

Žena ležiaca na nafukovačke, peniaze

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Letná dovolenka
Chcete na dovolenke ušetriť? Na tejto položke sa to podľa odborníkov nemusí vyplatiť.

Cesta do zahraničia bez cestovného poistenia môže na prvý pohľad vyzerať ako spôsob, ako ušetriť pár eur. Stačí však strata batožiny, úraz na dovolenke alebo nečakaná návšteva nemocnice a náklady sa môžu vyšplhať na stovky až tisíce eur. Hoci si Slováci za cestovné poistenie tento rok priplatia o niečo viac než vlani, odborníci upozorňujú, že stále patrí medzi najvýhodnejšie formy ochrany pred nečakanými výdavkami.

Blíži sa hlavná dovolenková sezóna, počas ktorej budú turisti riešiť aj cestovné poistenie do zahraničia, ktoré je tento rok drahšie. Napriek tomu ide stále o jednu z najlacnejších poistiek, keďže náklady na zdravotné ošetrenie, hospitalizáciu, prevoz domov alebo škodu spôsobenú iným osobám sa môžu vyšplhať na tisíce až desaťtisíce eur.

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Upozornila na to riaditeľka pre neživotné poistenie Fingo.sk Juliana Arvaiová. „Cestovné poistenie je v tomto roku zhruba o 5 až 7 percent drahšie ako vlani, najmä v dôsledku zvýšenia dane z neživotného poistenia. Pri bežnej rodinnej dovolenke však ide spravidla len o niekoľko eur navyše. Je to stále zanedbateľná suma v porovnaní s nákladmi, ktoré môže spôsobiť úraz, hospitalizácia alebo prevoz domov,“ zdôraznila odborníčka.

Cestovné poistenie je tento rok drahšie

Zároveň podľa nej platí, že cestovné poistenie nie je len o úrazoch a návštevách zahraničných lekárov. „Poisťovne počas leta riešia aj stratenú batožinu, škody spôsobené iným osobám, problémy pri športovaní či komplikácie na cestách autom. Aj preto je dôležité nastaviť si poistné krytie podľa toho, kam cestujeme a čo plánujeme na dovolenke robiť,“ priblížila Arvaiová. Rodina s deťmi, turista v horách či dovolenkár na elektrobicykli totiž potrebujú odlišné krytie.

Pláž v Chorvátsku
Foto: interez.sk

Rizikom je podľa odborníčky aj automatické spoliehanie sa na Európsky preukaz zdravotného poistenia alebo poistenie k platobnej karte. „Hoci v niektorých situáciách môžu pomôcť, často obsahujú obmedzenia a nižšie limity. Pred cestou sa preto oplatí overiť si, čo všetko poistka skutočne kryje a či zodpovedá plánovanej dovolenke,“ vysvetlila.

Pozor na spoliehanie sa na európsky preukaz či platobnú kartu

Ak počas dovolenky dôjde k úrazu, zdravotným komplikáciám, strate dokladov, problémom s batožinou alebo k poruche vozidla, prvým krokom by mal byť kontakt s asistenčnou službou poisťovne, pripomenula Arvaiová. Aj keď mnohí ľudia najskôr volajú rodine, známym alebo finančnému sprostredkovateľovi, práve asistenčná služba vie podľa nej najrýchlejšie zabezpečiť potrebnú pomoc a odporučiť správny postup. Operátori môžu napríklad nájsť vhodné zdravotnícke zariadenie, zabezpečiť komunikáciu s lekárom, poradiť pri strate dokladov či batožiny, alebo sprostredkovať pomoc pri technických problémoch s vozidlom.

„Ak by klient konal na vlastnú päsť bez kontaktovania asistenčnej služby a následne si uplatňoval preplatenie nákladov cez cestovné poistenie, poisťovňa mu môže poistné plnenie krátiť, alebo ho dokonca úplne zamietnuť. Odporúčam preto mať kontakt na asistenčnú službu uložený v mobile ešte pred odchodom na dovolenku. Včasné nahlásenie poistnej udalosti môže uľahčiť riešenie celej situácie a urýchliť bezproblémové vyplatenie poistného plnenia,“ doplnila odborníčka.

Polovica Slovákov reaguje na zdražovanie pri plánovaní dovolenky

Približne polovica Slovákov jednoznačne reaguje na zdražovanie pri plánovaní letnej dovolenky – 23 % hovorí, že pôjde na kratšiu dovolenku či do bližšej destinácie a 26 % si vybralo lacnejšie miesto oddychu. Iba 26 % opýtaných uvádza, že zdražovanie ich plány nijako nezmenilo.

Najodolnejší voči zdražovaniu sú Bratislavčania, kde viac ako tretina (35 %) hovorí, že ich dovolenkové plány sa nijako nemenia. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti XTB realizovaného na vzorke 1050 respondentov v máji 2026 prostredníctvom agentúry Ipsos. O prieskume informoval v piatok na tlačovej konferencii analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš.

„Tretina opýtaných počíta tento rok na dovolenke s vyššími výdavkami, o niečo menej (30,5 %) si myslí, že minie približne rovnako, a len necelých 13 % chce výdavky znížiť. Najmenej tých, ktorí neplánujú dovolenku, je v Bratislave (11 %). Na opačnej strane je Trnavský kraj, kde až 25 % respondentov nemá v plánoch toto leto žiadne cestovanie,“ priblížil Greguš. Neslovenské dovolenkové destinácie sú pritom u nich na podobnej úrovni ako slovenský priemer, no ľudia z tohto kraja výrazne menej preferujú domácu dovolenku.

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