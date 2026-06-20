Nové informácie o zrážke vlakov v Británii: Pri nehode zahynul rušňovodič, zranených je takmer 90 ľudí

Nehoda dvoch osobných vlakov severne od Londýna sa zmenila na tragédiu, ktorá si vyžiadala ľudský život a desiatky zranených. Cestujúci opisujú moment nárazu ako scénu z katastrofického filmu. Niektorých vymrštilo zo sedadiel, iní zostali uväznení medzi zničenými časťami vlakov. Záchranári po príchode na miesto našli desiatky zranených a rozbehli rozsiahlu záchrannú operáciu.
Ako sme vás už informovali, pri zrážke dvoch osobných vlakov v okolí mesta Bedford severne od Londýna prišiel o život rušňovodič a desiatky ďalších osôb sa zranili, z toho 11 veľmi vážne. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
„Ďalších 11 osôb utrpelo veľmi vážne zranenia, 22 osôb má závažné zranenia a 56 ľahšie poranenia,“ uviedla v aktualizovanej správe záchranná služba East of England Ambulance Service s tým, že na miesto nehody bolo vyslaných viac než 20 sanitiek a šesť záchranárskych vrtuľníkov. Dôkazy začína zhromažďovať priamo na mieste aj tím inšpektorov.
Rušňovodič nehodu neprežil
Predstaviteľ odborového zväzu Eddie Dempsey povedal, že pri zrážke vlakov zahynul rušňovodič, uvádza AP. Britský premiér Keir Starmer označil nehodu za „mimoriadne znepokojivú“ a dodal, že v myšlienkach ostáva s rodinou obete, ako aj s tými, ktorí sa vážne zranili. Poďakoval tiež záchranným zložkám za „rýchly zásah pri tejto tragickej udalosti“.
Podľa britských médií k zrážke došlo okolo 17.15 h (18.15 h SELČ). Na záberoch z miesta nehody vidieť poškodený vagón vlaku spoločnosti East Midlands Railway a niekoľko ľudí stojacich pozdĺž koľajníc. Oba vlaky smerovali do Londýna a nachádzali sa na tej istej koľaji, uvádza AFP. Podľa leteckých záberov, ktoré odvysielali médiá, zostali vlakové súpravy zväčša stáť na koľajniciach, pričom minimálne jeden vozeň sa zrejme vykoľajil.
Náraz prišiel bez varovania
Jeden z cestujúcich pre agentúru AP uviedol, že bol v zadnej časti vlaku, keď náraz prišiel bez akéhokoľvek varovania. „Hodilo ma do sedadla predo mnou, a potom som uvidel dym,“ povedal Peter Knapp. „Vstal som a uvidel som veľa ľudí, ktorí ani neboli schopní hovoriť, mali zlomené nohy,“ dodal.
Železničný expert Tony Miles pre stanicu Sky News povedal, že mohlo ísť o zrážku pri „relatívne nízkej rýchlosti“ s pomerne malým poškodením vlakových súprav, uvádza AFP. Pripomenul však, že pre cestujúcich môžu byť nebezpečné aj kolízie pri nízkych rýchlostiach.
Britská dopravná polícia v piatok oznámila, že reaguje na hlásenia o zrážke dvoch vlakov v okolí mesta Bedford severne od Londýna. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP a televízií BBC a Sky News.
„Reagujeme na hlásenia o zrážke dvoch vlakov v oblasti Bedfordu,“ napísala dopravná polícia v príspevku na sociálnej sieti X. Železničné spoločnosti a hasiči odporúčajú miestu sa vyhnúť. Na mieste zasahujú záchranári.
Vo vlakoch bolo zrejme viac vážne ranených
Cestujúci pre BBC povedal, že sa počas zrážky nachádzal v prednom vozni jedného z vlakov. “Bolo to, akoby ma zasiahla bomba”. Opísal, že videl samé krvavé tváre a zranených ľudí. Niektorí ľudia mali podľa neho zlomené nohy.
BREAKING: First video from the scene after two high-speed trains collided near Bedford, England. pic.twitter.com/PywVMNGgL4
— Scope Report (@ScopeReport_) June 19, 2026
Britské médiá uvádzajú, že k zrážke došlo okolo 17.15 h (18.15 h SELČ) a na mieste sú zranení. Rozsah ich poranení bezprostredne známy nebol. Na záberoch z miesta vidieť poškodený vagón vlaku spoločnosti East Midlands Railway a niekoľko ľudí stojacich pozdĺž koľajníc.
Ministerka dopravy Heidi Alexanderová je „hlboko znepokojená správami o zrážke dvoch osobných vlakov spoločnosti East Midlands Railway“. Poďakovala sa záchranným zložkám, ktoré sú na mieste a starajú sa o ranených.
Všetky železničné trate medzi Lutonom a Bedfordom sú momentálne neprejazdné a nehoda je predmetom vyšetrovania. Prevádzkovateľ East Midlands Railway uvádza, že vlaky medzi stanicami London St Pancras a Leicester sú odstavené a nebudú premávať do Londýna ani z neho. Cestujúcim odporúčajú, aby zvolili inú dopravu, prípadne aby vôbec necestovali.
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