Nové informácie o zrážke vlakov v Británii: Pri nehode zahynul rušňovodič, zranených je takmer 90 ľudí

Záchranári zasahujú pri zrážke dvoch vlakov neďaleko anglického mesta Bedford

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Vyšetrovatelia už zhromažďujú dôkazy priamo na mieste.

Nehoda dvoch osobných vlakov severne od Londýna sa zmenila na tragédiu, ktorá si vyžiadala ľudský život a desiatky zranených. Cestujúci opisujú moment nárazu ako scénu z katastrofického filmu. Niektorých vymrštilo zo sedadiel, iní zostali uväznení medzi zničenými časťami vlakov. Záchranári po príchode na miesto našli desiatky zranených a rozbehli rozsiahlu záchrannú operáciu.

Ako sme vás už informovali, pri zrážke dvoch osobných vlakov v okolí mesta Bedford severne od Londýna prišiel o život rušňovodič a desiatky ďalších osôb sa zranili, z toho 11 veľmi vážne. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.

„Ďalších 11 osôb utrpelo veľmi vážne zranenia, 22 osôb má závažné zranenia a 56 ľahšie poranenia,“ uviedla v aktualizovanej správe záchranná služba East of England Ambulance Service s tým, že na miesto nehody bolo vyslaných viac než 20 sanitiek a šesť záchranárskych vrtuľníkov. Dôkazy začína zhromažďovať priamo na mieste aj tím inšpektorov.

Rušňovodič nehodu neprežil

Predstaviteľ odborového zväzu Eddie Dempsey povedal, že pri zrážke vlakov zahynul rušňovodič, uvádza AP. Britský premiér Keir Starmer označil nehodu za „mimoriadne znepokojivú“ a dodal, že v myšlienkach ostáva s rodinou obete, ako aj s tými, ktorí sa vážne zranili. Poďakoval tiež záchranným zložkám za „rýchly zásah pri tejto tragickej udalosti“.

Záchranári zasahujú pri zrážke dvoch vlakov neďaleko anglického mesta Bedford
Foto: TASR/AP

Podľa britských médií k zrážke došlo okolo 17.15 h (18.15 h SELČ). Na záberoch z miesta nehody vidieť poškodený vagón vlaku spoločnosti East Midlands Railway a niekoľko ľudí stojacich pozdĺž koľajníc. Oba vlaky smerovali do Londýna a nachádzali sa na tej istej koľaji, uvádza AFP. Podľa leteckých záberov, ktoré odvysielali médiá, zostali vlakové súpravy zväčša stáť na koľajniciach, pričom minimálne jeden vozeň sa zrejme vykoľajil.

Náraz prišiel bez varovania

Jeden z cestujúcich pre agentúru AP uviedol, že bol v zadnej časti vlaku, keď náraz prišiel bez akéhokoľvek varovania. „Hodilo ma do sedadla predo mnou, a potom som uvidel dym,“ povedal Peter Knapp. „Vstal som a uvidel som veľa ľudí, ktorí ani neboli schopní hovoriť, mali zlomené nohy,“ dodal.

Záchranári zasahujú pri zrážke dvoch vlakov neďaleko anglického mesta Bedford
Foto: TASR/AP

Železničný expert Tony Miles pre stanicu Sky News povedal, že mohlo ísť o zrážku pri „relatívne nízkej rýchlosti“ s pomerne malým poškodením vlakových súprav, uvádza AFP. Pripomenul však, že pre cestujúcich môžu byť nebezpečné aj kolízie pri nízkych rýchlostiach.

Britská dopravná polícia v piatok oznámila, že reaguje na hlásenia o zrážke dvoch vlakov v okolí mesta Bedford severne od Londýna. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP a televízií BBC a Sky News.

„Reagujeme na hlásenia o zrážke dvoch vlakov v oblasti Bedfordu,“ napísala dopravná polícia v príspevku na sociálnej sieti X. Železničné spoločnosti a hasiči odporúčajú miestu sa vyhnúť. Na mieste zasahujú záchranári.

Vo vlakoch bolo zrejme viac vážne ranených

Cestujúci pre BBC povedal, že sa počas zrážky nachádzal v prednom vozni jedného z vlakov. “Bolo to, akoby ma zasiahla bomba”. Opísal, že videl samé krvavé tváre a zranených ľudí. Niektorí ľudia mali podľa neho zlomené nohy.

Britské médiá uvádzajú, že k zrážke došlo okolo 17.15 h (18.15 h SELČ) a na mieste sú zranení. Rozsah ich poranení bezprostredne známy nebol. Na záberoch z miesta vidieť poškodený vagón vlaku spoločnosti East Midlands Railway a niekoľko ľudí stojacich pozdĺž koľajníc.

Ministerka dopravy Heidi Alexanderová je „hlboko znepokojená správami o zrážke dvoch osobných vlakov spoločnosti East Midlands Railway“. Poďakovala sa záchranným zložkám, ktoré sú na mieste a starajú sa o ranených.

Všetky železničné trate medzi Lutonom a Bedfordom sú momentálne neprejazdné a nehoda je predmetom vyšetrovania. Prevádzkovateľ East Midlands Railway uvádza, že vlaky medzi stanicami London St Pancras a Leicester sú odstavené a nebudú premávať do Londýna ani z neho. Cestujúcim odporúčajú, aby zvolili inú dopravu, prípadne aby vôbec necestovali.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hromadná nehoda na D1: Diaľnica je na úseku uzavretá, neprejdete ani tunelmi

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
1 na 1
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac