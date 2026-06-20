Mimoriadny zásah v košickej väznici: V cele vypukol požiar, zasahujú všetky záchranné zložky

Sobotné ráno v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach-Šaci narušil mimoriadny incident. Do areálu museli vyraziť záchranári, hasiči aj policajti po tom, čo v jednej z ciel vypukol požiar. Prvé informácie hovoria o viacerých osobách, ktoré sa nadýchali splodín horenia, pričom zásah záchranných zložiek stále pokračuje.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová pre TASR potvrdila, že na mieste zasahujú dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby a zásah stále prebieha. Bližšie informácie k počtu zranených či rozsahu zranení nespresnila. Na prípad upozornila TV JOJ, podľa ktorej na mieste v sobotu ráno vypukol požiar a splodín horenia sa malo nadýchať šesť osôb.
Požiar mal spôsobiť podpálený uterák
Oheň podľa televízie vypukol na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním a poškodil jednu celu. Incident sa mal začať tým, že jeden z väzňov podpálil uterák, pričom sa plamene následne rozšírili na matrace v cele. Na miesto vyslali zdravotníkov, policajtov aj hasičov.
Hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint pre TASR potvrdil, že požiar vypukol v priestoroch ústavu na výkon trestu odňatia slobody v mestskej časti Košice – Šaca v sobotu krátko pred 7.30 h. Na mieste zasahovali hasiči zo staníc Košice – Šaca a Košice – Požiarnická. „Po príchode na miesto zasahujúca jednotka požiar v krátkom čase lokalizovala a zlikvidovala. Príčiny a okolnosti vzniku požiaru sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodal.
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