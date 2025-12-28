Trump krátko pred stretnutím so Zelenským telefonoval s Putinom. Rozhovor označil za produktívny

Foto: SITA/AP

Jakub Baláž
TASR
Vojna na Ukrajine
Telefonát pre agentúru Tass potvrdil aj hovorca Kremľa.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu telefonoval so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Rozhovor, ktorý absolvoval krátko pred stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na Floride, označil za produktívny, informuje TASR.

Práve som mal veľmi dobrý a veľmi produktívny telefonický rozhovor s ruským prezidentom Putinom pred mojím dnešným stretnutím s ukrajinským prezidentom Zelenským,“ uviedol šéf Bieleho domu na svojej sociálnej sieti Truth Social. Telefonát pre agentúru Tass potvrdil aj hovorca Kremľa.

Trump spresnil, že so Zelenským sa stretne o 13:00 hod. miestneho času (19.00 h SEČ) vo svojom floridskom sídle Mar-a-Lago. Spoločne budú diskutovať o 20-bodovom mierovom pláne, najmä o územných otázkach a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu.

Mier diktovaný Ruskom Zelenskyj neprijme

Obaja prezidenti budú po bilaterálnom rokovaní telefonovať s európskymi lídrami, uviedol predtým Zelenského hovorca podľa agentúry AFP. Ukrajinský prezident konzultoval stav rozhovorov o mierovom pláne s európskymi predstaviteľmi aj v sobotu, keď sa počas cesty do USA zastavil v Kanade. V nedeľu telefonoval tiež s britským premiérom Keirom Starmerom.

Zelenskyj avizoval, že počas nedeľňajších rokovaní s Trumpom zdôrazní, že Kyjev neprijme kapituláciu ani mier diktovaný Moskvou. Takisto poznamenal, že Kyjev prišiel s kompromisom v oblasti nevyriešených územných otázok. Na Trumpa bude naliehať, aby USA poskytli Kyjevu ďalšie systémy protivzdušnej obrany a krajina tak mohla reagovať na pokračujúce ruské útoky. Podľa Zelenského paralelne prebiehajú rokovania s európskymi partnermi o bezpečnostných zárukách.

