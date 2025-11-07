Michal David priznal trapas na Slovensku. Opili ho tak, že koncert nedospieval

Foto: Instagram (michal_david_oficialni)

Frederika Lyžičiar
Koncert skončil fiaskom.

Hudobná legenda českého popu Michal David sa po rokoch otvorene rozhovoril o zážitku, na ktorý tak skoro nezabudne.

Počas vystúpenia na východe Slovenska totiž prišlo k poriadnemu alkoholovému fiasku, ktoré ho stálo nielen koncert, ale aj honorár. Pre podcast Devadesátky od CNN Prima News spevák prezradil, že počas charitatívneho podujatia v Košiciach to s pohárikom prehnal a vystúpenie skončilo skôr, než sa nazdal.

Opili ho tak, že nedospieval

Michal David s typickým nadhľadom opisuje, ako sa z nevinného večera stala jedna z najpamätnejších epizód jeho kariéry. „Pamätám si, že raz som mal spievať na charitatívnom podujatí v Košiciach. Tam ma tí východniari tak strašne opili, že som zaspieval polovicu pesničky a potom som to vzdal,“ priznal hitmaker so smiechom.


Ako dodal, večer mal priateľskú atmosféru, no udalosti sa rýchlo vymkli spod kontroly a koncert skončil skôr, než začal poriadne naberať obrátky.

Ranné vytriezvenie aj oľutovanie

