Mia Khalifa prezradila, prečo začala s natáčaním porna: Dotlačil ju k tomu bývalý manžel, mal na to bizarný dôvod

Meno Mia Khalifa je v prostredí pornografie a erotiky všeobecne známe. Aj keď sa tomuto priemyslu venovala len krátke obdobie, ostala v pamäti verejnosti, ktorá sa teraz dozvedela aj to, o čom herečka roky mlčala. Do porna ju mal nútiť vtedajší manžel, ktorý na to mal jeden zvrátený dôvod, píše LAD Bible.

Svet ju pozná ako Miu Khalifa, no ona sama uprednostňuje rodné meno, ktoré je Sarah Joe Chamoun. Rodáčka z libanonského Bejrútu sa preslávila ako pornoherečka, no táto časť jej života je už minulosťou. Paradoxne, Khalifa strávila v pornopriemysle len pár mesiacov, no aj za ten krátky čas sa z nej stala hviezda svetových rozmerov.

V čase natáčania porna mala 22 rokov, pričom dnes 30-ročná modelka a influencerka tvrdí, že vstup do toho sveta bol jednou veľkou chybou, ktorú by už nikdy neopakovala. Pôsobenie v pornografickom priemysle teraz Khalifa „hodila“ na svojho bývalého manžela, s ktorým mala žiť vo veľkom toxickom a vyčerpávajúcom vzťahu.

Vzťah, do ktorého spadne viacero dievčat

Mnohé skutočnosti zo svojej minulosti odhalila v podcaste Stephena Bartletta, kde sa venovala aj svojmu prvému manželstvu. Opísala ho ako vzťah, do ktorého spadne viacero mladých dievčat, ktoré sa nevedia nájsť a zamilujú sa do spolužiaka zo strednej školy.

“Nevedala som nájsť svoj vlastný zmysel, a tak som sa pripútala k niekomu, kto bol šťastný. No on to zneužil a začal mnou manipulovať. Bola to doslova búrka v mojom živote,“ povedala hviezda nejedného filmu pre dospelých.

Forma fetišizmu

Dodala, že to bol práve jej manžel, ktorý ju v tom čase nútil k natáčaniu porna. Vojak, ktorý pôsobil v americkej armáde, mal tlačiť na mladú ženu, aby sa nehanbila a oddala sa pornopriemyslu, aj keď s tým nemala byť stotožnená.

Keď sa jej podaril vstup do tohto sveta a oznámila to manželovi, údajne bol z celej veci veľmi nadšený, až to pripomínalo nejakú formu fetišizmu, ktorú mu prinášala predstava, že jeho manželka je pornoherečka. Khalifa sa po krátkej dobe od manžela odlúčila, pričom v roku 2016 sa právoplatne rozviedli.