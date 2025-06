Mesto sa otočilo proti umelcom: Najskôr im maľovanie v uliciach povolili, neskôr zverejnili zvláštny status

Množstvo umelcov v uliciach mesta, farebné maľby na kedysi zanedbaných budovách a oživenie ulíc moderným umením. 24. mája zavítal do Martina festival ARTURIEC – umenie bez hraníc. V mediálnych výstupoch bol prvý ročník označovaný za úspešný, teraz však mesto tvrdí, že organizátori festival riadne neohlásili.

Nové maľby a grafity pribudli najmä v časti mesta Záturčie. Išlo o prvý ročník street-artového festivalu, ktorý však nadviazal na úspešné projekty, ktoré Martinčania dobre poznajú – napríklad na maľby národných buditeľov, ktoré sú v meste už dlhší čas.

Cieľom bolo urobiť z fádnych budov umelecké diela a pomôcť tak tomu, aby bol Martin krajším mestom. Teraz to však vyzerá, že sa umelci ocitli v jadre mocenského boja.

Čo sa vlastne stalo?

Festival bol vopred ohlásený, tvrdí poslanec mesta Michal Uherčík.

Samotné mesto má však na vec iný názor, ešte v pondelok zverejnili status, kde sa voči maľbám a grafitom ohradzujú.

„Mesto Martin v posledných dňoch zaevidovalo viacero podnetov týkajúcich sa nových grafitov v mestskej časti Záturčie, ktoré sa nachádzajú aj na objektoch vo vlastníctve mesta. Upozorňujeme, že organizátori podujatia nekontaktovali mesto za účelom získania súhlasu na realizáciu malieb ani nepredložili návrhy na ich odborné posúdenie z hľadiska obsahu či vhodnosti umiestnenia. Niektoré z vytvorených grafitov boli zrealizované na mestskom majetku, čo považujeme za neštandardný a neakceptovateľný postup,“ píše mesto v statuse na facebooku.

„Mesto víta aktivity podporujúce umenie vo verejnom priestore, avšak takéto iniciatívy musia prebiehať v súlade s pravidlami, s ohľadom na verejný záujem a estetickú hodnotu. Bez koordinácie a dohľadu môžu takéto zásahy pôsobiť rušivo alebo nevhodne, ako na to upozornilo viacero obyvateľov. Práve preto vyzývame všetky subjekty a iniciatívy, aby v budúcnosti vopred konzultovali svoje zámery so samosprávou, najmä ak ide o zásahy do verejného priestoru,“ píše sa v statuse.

Podľa poslanca mestskej časti Záturčie, Michala Uherčíka, mesto o plánovaných aktivitách vopred vedelo. Organizátori mali povolenie na konanie akcie a mesto malo vedomosť o tom, aké budovy budú pomaľované.

„Maľovali sa výmeničky (Gándhího, Jankolu) – kde sa súhlas mesta riešil v týždni predtým a už 3. 3. sme ako VMČ dali stanovisko, že „plochy pre potreby festivalu umožňujeme zveľadiť, ale v prípade nevhodnosti diela bude požadované ich premaľovanie“. K tomu nedošlo, diela sú skvelé,“ tvrdí Uherčík. Pomaľované boli aj súkromné budovy (so súhlasom majiteľov), a taktiež základná škola.

„Pripomínam, že napr. výmenička na Jankolu bola dve desiatky rokov posprejovaná a nik to neriešil. Rovnako sme postupovali aj v minulosti, kedy sme ako poslanci Záturčia umožnili skultúrnenie ihriska vo vnútrobloku a vtedy to bolo O. K. Dnes je ihrisko plné detí. Ak bol tento postup vtedy O. K., tak prečo „vraj“ dnes nie je?“ pýta sa.

Boli partnerom, dnes dávajú ruky preč

Mesto Martin bolo pritom uvedené ako partner festivalu a pri samotnom konaní organizátorom pomáhala aj mestská polícia. Mesto taktiež vybrané plochy pokosilo, pomáhalo tiež s propagáciou samotnej udalosti.

„Za mňa je na stole otázka, prečo teraz reaguje mesto, ktoré svoj majetok ponechalo dlhé roky posprejovaný svastikami, kosoštvorcami a rôznymi inými nevhodnými nápismi a o tieto priestory sa nestaralo ani bežnou údržbou premaľovaním?“ pýta sa poslanec Uherčík.

Podľa poslanca je za zvláštnym vyjadrením mesta politikárčenie. „Nik z vedenia mesta nevie povedať, kto zadal vypracovať tú tlačovú správu. To je jednoznačný dôkaz. Akcia mala neuveriteľný úspech a okrem jedinej reakcie sme nezaznamenali žiadnu negatívnu reakciu z verejnosti,“ tvrdí Uherčík a dodáva, že má ísť o občana, ktorý už v minulosti namietal proti viacerým projektom v lokalite.

Taktiež si myslí, že ide o politikárčenie zo strany primátora a viceprimátora. „Paradoxné je, že akciu propagoval druhý viceprimátor a sám sa jej aj s rodinou zúčastnil. Akciu rovnako propagovala aj mestská organizácia Kultúrna scéna,“ píše v stanovisku.

Podľa neho môže byť cieľom aj znechutiť ľudí, ktorí sa iniciatívne zapájajú do zveľaďovania mesta. Samotný festival pritom mesto nestál takmer nič.

„Nie sme si vedomí žiadneho porušenia VZN a ani štandardov starostlivosti o mestský majetok v meste Martin. Ale nik nie je dokonalý, takže ak niečo nebolo v poriadku, nech nám povedia čo konkrétne, a do budúcnosti vieme každú podmienku splniť. Mňa len mrzí tá pachuť v mysliach organizátorov a verejnosti v zmysle „za dobrotu, na žobrotu“,“ dodáva.

Umelcov sa zastalo aj množstvo ľudí, ktorí svoj názor vyjadrili v komentároch pod statusom mesta.

Interez kontaktoval aj samotných organizátorov festivalu, tí nám do uzávierky reakciu neposlali.