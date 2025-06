Boli sme v Pohlreichovej reštaurácii, ktorá pobláznila Bratislavu. Obed nás stál 42 eur, jedli sme najlepší burger v meste?

Značka Mama’s Burger začala skromne – z food trucku sa postupne cez ostravské bistro a šou Áno, šéfe! dostala do povedomia širšej verejnosti. Dnes je rodinný podnik bratov Kaňákovcov biznisovo spojený aj s menom slávneho šéfkuchára a rozšíril sa do viacerých lokalít. V uplynulých dňoch premiérovo otvoril v Bratislave a my sme sa vybrali reštauráciu vyskúšať.

Bratislavská prevádzka Mama’s Burger sa nachádza v priestoroch ružinovského hotela Aston a oficiálne svoje brány otvorila začiatkom júna. Už od prvých dní sa stala vyhľadávanou zastávkou mnohých milovníkov burgerov.

Vysoké očakávania

Záujem bol taký veľký, že jedlo nemali možnosť vyskúšať všetci, ktorí sa počas posledného víkendu na burger vybrali. Podľa informácií na oficiálnom webe totiž prevádzky Mama’s Burger svoje suroviny starostlivo vyberajú a podliehajú prísnemu posudzovaniu. Pre ich nedostatok vzhľadom na vysoký dopyt teda museli prevádzkovatelia reštauráciu dočasne zatvoriť, čo niektorých zákazníkov sklamalo a odrazilo sa to na počiatočných recenziách.

Zákazníci teda miestu udelili negatívne hodnotenie aj napriek tomu, že ho nemali možnosť vyskúšať. Zároveň sa v recenziách viackrát opakovala iná vec – obsluha. A opäť, nebola prezentovaná v najlepšom svetle. Okrem toho niektorí návštevníci vyčítali dlhšiu čakaciu dobu, čo sa však pri väčšom záujme a starostlivej príprave dá ospravedlniť.

Na druhej strane, hodnotenie jedla bolo v drvivej väčšine prípadov veľmi pozitívne. Tento scenár platí ako v Bratislave, tak aj v iných prevádzkach Mama’s Burger. Do Ružinova sme tak smerovali s vysokými očakávaniami.

Jednoduché menu

Ponuku jedál sme si vopred skontrolovali na webe Mama’s Burger. Tento koncept je známy tým, že stavia na jednoduchom menu postavenom na kvalitných surovinách. Aby sme boli konkrétnejší, v bratislavskej ponuke je päť burgerov, ktorých cena začína na 10,50 eura. Ako prílohu je možné zvoliť si hranolčeky, coleslaw šalát, cibuľové krúžky, či vlastný zeleninový výber. Medzi ponúkanými dezertmi môžete nájsť malinové brownies, kokosový koláč a makový koláč.

Po krátkej „príprave“ sme sa teda vybrali na miesto. Ako už bolo spomenuté, reštaurácia sa nachádza na prízemí v budove hotela Aston s tým, že v jeho areáli je možné zaparkovať vozidlo. Výhodou je, že hostia reštaurácie Mama’s Burger majú takéto parkovanie spoplatnené v sume jedného eura na dve hodiny. Vzhľadom na bežné ceny parkovania a chabé možnosti v blízkom okolí, ide o ideálnu možnosť.

Cez viditeľne označený vstup sme vošli do príjemne klimatizovaného priestoru, kde nás už vítala obsluha.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného