Mere otvoril svoju prvú predajňu na Slovensku: Nový diskont láka na ceny, aké sme už dlho nevideli. Nájdete ho v tomto meste

Na Slovensku otvoril Mere nový obchod, ktorý láka na nízke ceny.

Na Slovensku pribudol nový hráč na trhu s potravinami. Diskontný reťazec Mere, známy svojím úsporným prístupom a veľmi nízkymi cenami, otvoril svoju prvú predajňu u nás. Nachádza sa v Banskej Bystrici, na Námestí Ľudovíta Štúra 28.

Hoci mnohí očakávali, že obchod otvorí až v priebehu druhej polovice októbra, Mere prekvapil, pretože svoju prevádzku spustil nečakane už počas tohto víkendu. Na sociálnej sieti zverejnil krátke video z predajne s oznamom o „malom technickom otvorení“. V nedeľu dopoludnia pridal ďalší príspevok, v ktorom uviedol, že obchod funguje v skúšobnom režime.

Boli sme sa presvedčiť, že je naozaj otvorený

Redakcia interez sa bola priamo v Banskej Bystrici pozrieť, či je predajňa skutočne v prevádzke. Dvere boli otvorené a vnútri už nakupovali prví zákazníci. Typickým znakom tohto reťazca je, že tovar nie je vystavený v regáloch, ale priamo na paletách, čo mu umožňuje znížiť náklady a ponúkať nižšie ceny.

Foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Otvorené od 8.00 do 20.00

Na vchode je umiestnený oznam s otváracími hodinami. Predajňa funguje každý deň od 8.00 do 20.00 hodiny. Zákazníkov láka na nízke ceny a pravidelné akcie, ktoré si možno všimnúť už pri vstupe. Značka Mere pochádza z Ruska a pôsobí v niekoľkých európskych krajinách. Filozofia diskontu je jednoduchá: minimálne náklady a maximálne úspory pre zákazníka.

Kontroverzné pozadie

Diskont Mere už prevádzkuje predajne v susednej Českej republike. Tam sa však popri lacnom tovare spomínalo aj kontroverzné majiteľské pozadie reťazca, ktoré médiá spájali s bratmi Shnayderovcami nachádzajúcimi sa na sankčných zoznamoch Ukrajiny. Boli vyhodnotení ako bezpečnostné riziko pre krajinu, na ktorú Rusko vo februári 2022 zaútočilo a vedie tam dodnes vojnu. Spoločnosť tieto obvinenia označila za špekulácie, no viacerí dodávatelia s ňou po vypuknutí vojny prerušili spoluprácu.

