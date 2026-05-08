Nezvyčajný príznak menštruácie: Množstvo žien si všimlo, že sa im počas ich dní mení hlas

Dana Kleinová
Tento jav má pritom aj svoj oficiálny názov.

Ženy počas menštruácie zažívajú rôzne symptómy. Bolesti brucha či chuť na sladké pozná azda každá z nás. Potom sú tu však príznaky, o ktorých ste si možno ani nevšimli, že ich máte, keďže sa prejavia len pri špecifickej činnosti. Napríklad pri speve.

Od emócií ako na horskej dráhe cez nadúvanie až po nekontrolovateľný hnev a bolesť – niektoré ženy si pri menštruačnom cykle prejdú celou škálou symptómov. Ako však zachytil portál Tyla, iné ženy prehovorili o niečo nezvyčajnejších príznakoch, ktoré súvisia s ich hlasom.

Všimli si zmenu hlasu

Jedna žena, ktorá rada spieva, položila na platforme Reddit otázku, v ktorej uviedla, že počas lekcie spevu „mala veľa hlasových trhlín (hoci je to u mňa bežný problém, tentoraz to bolo o niečo častejšie ako zvyčajne) a zachrípnutie pri spievaní nižších tónov“. Napísala, že jej učiteľka spevu sa „náhodou opýtala, či nemá menštruáciu, alebo či ju v blízkej dobe nedostane, a dodala, že to môže ovplyvniť spev“.

Autorka príspevku sa opýtala, či aj niekto iný zažil podobný jav, a komentáre ukázali, že v tom nie je sama. Jedna z odpovedí znela: „Absolútne. Nie je to povera a nie je to ani nepriamy efekt (napr. že sa cítite mizerne a to ovplyvňuje váš spev). Hlasivky sú normálne pokryté vrstvou tenkého hlienu, ale tento hlien v reakcii na meniace sa hladiny hormónov v tele hustne. Hustejší hlien potom môže spevákom spôsobovať ťažkosti.“

Ďalšia používateľka dodala: „Počas menštruácie mávam sklon k miernemu refluxu, čo rozhodne môže ovplyvniť spev. Zistila som, že lieky ako Pepcid alebo Tums mi výrazne pomáhajú, inak sa radšej spevu na deň-dva vyhýbam.“

Tento jav má svoj názov

Ďalšia osoba súhlasila: „Absolútne – v časoch ‚zlatej éry spevu‘ manažéri operných domov neplánovali vystúpenia speváčkam počas ich menštruácie. Vždy to závisí od konkrétnej speváčky, ale vo všeobecnosti hlasivky počas tohto obdobia hrubnú alebo opúchajú.“

Niekto, kto sa v téme vyznal viac, zdieľal aj názov tohto stavu: „Na 100 % môže menštruácia ovplyvniť váš hlas. Premenštruačný hlasový syndróm (pozn. red. v pôvodnom znení „PVS“ – Premenstrual Voice Syndrome) môže spôsobiť stratu sily, rýchlejšiu únavu hlasiviek a ZVYČAJNE aj pokles hlasového rozsahu, ako aj zastretejší hlas.“

K tomu dodali: „Je to dôsledok hormonálnych zmien, pričom príznaky sa objavujú v dňoch pred menštruáciou a počas nej (zvyčajne v prvých dňoch). Štúdie ukazujú, že tento problém zažíva každá tretia žena. Ja som, bohužiaľ, jednou z nich.“

Okrem skratky PVS sa tento stav niekedy označuje aj ako menštruačná dysfónia. Jedna klinická štúdia porovnávala hlasy žien v rôznych fázach cyklu, pričom sledovala ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu, a tie, ktoré majú prirodzený cyklus bez nej.

Vedci dospeli k fascinujúcemu zisteniu: u žien, ktoré nepoužívali hormonálnu antikoncepciu, sa skutočne prejavil rozdiel v sile aj výške hlasu. Naopak, ženy, ktoré ju užívali, žiadne výkyvy či zmeny hlasu nezaznamenali, čo sa pripisuje stabilnejšej hladine hormónov. Poznamenali však, že výsledky naznačujú, že „hlasové zmeny v súvislosti s hormonálnymi výkyvmi sú jemné“.

Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
