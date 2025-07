Mení sa to na poriadnu komédiu: Trump zvažuje, že by nechal deportovať Elona Muska naspäť do Juhoafrickej republiky

Vzťah medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a podnikateľom Elonom Muskom sa rýchlo mení. Z niekdajšej spolupráce sa stáva otvorený konflikt. Trump najnovšie pripustil, že by sa mohol zaoberať možnosťou deportácie Muska späť do Juhoafrickej republiky, odkiaľ pochádza.

Na otázku, či by reálne zvažoval Muskovo vyhostenie z krajiny, Trump podľa portálu Politico povedal: „Neviem, budeme sa na to musieť pozrieť.“ Aj keď išlo o neurčitú odpoveď, signalizuje, že vzťahy medzi nimi sa výrazne zhoršili. Zároveň narážal na Úrad pre efektivitu vlády, známy ako DOGE, ktorý Musk krátko viedol počas Trumpovho nástupu do funkcie.

„DOGE je monštrum, ktoré sa možno bude musieť vrátiť, aby zožralo Elona. No, nebolo by to strašné?“ povedal prezident USA podľa stanice CNN.

Mier medzi nimi trval len krátko

Napätie medzi Trumpom a Muskom sa vystupňovalo len niekoľko týždňov po tom, čo sa zdalo, že sa ich vzťahy upokojujú. Všetko sa zmenilo po tom, čo Musk verejne skritizoval návrh legislatívy o zinžovaní daní a výdavkov, ktorú presadzuje Trump. Okrem toho ohlásil zámer vytvoriť novú politickú stranu, ktorá by mohla byť konkurenciou pre Republikánsku stranu.

Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Trump pohrozil, že obmedzí vládne dotácie smerujúce do Muskových firiem. Týka sa to najmä spoločností Tesla a SpaceX, ktoré získavajú štátne stimuly najmä v oblasti výskumu, elektromobility a vesmírnych technológií. „Nie každý chce elektrické auto. Ja elektrické auto nechcem,“ vyhlásil Trump posmešne na adresu Muskových produktov.