Už zrejme nie sú kamaráti: Pod Muskom sa trasie stolička, Trump navrhol preveriť jeho dotácie, mohol by skončiť chudobný

Napätie medzi Donaldom Trumpom a Elonom Muskom opäť prerástlo do verejnej prestrelky. Trump si tentoraz posvietil na štátne dotácie, ktoré Muskove firmy podľa neho dostávajú v neprimeranom objeme. Naznačil, že ide o najväčšie subvencie v dejinách a že ich zrušenie by mohlo výrazne znížiť výdavky USA.

Informoval o tom Denník N na základe správy agentúry ČTK. Exprezident navrhol, aby štát preveril dotácie, ktoré smerujú k firmám Elona Muska. Dohľad by podľa neho mal prevziať úrad pre zefektívnenie štátnej správy (DOGE), ktorý donedávna viedol samotný Musk.

Medzi Trumpom a Muskom to už dlhšie iskrí

„Bez subvencií by Elon musel ukončiť obchod a vrátiť sa domov do Juhoafrickej republiky,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Dodal, že by tým podľa neho skončili nielen štarty rakiet a satelitov, ale aj výroba elektromobilov. Spojené štáty by tak podľa jeho slov ušetrili obrovské peniaze. Elon Musk reagoval stručne: „Všetko to hneď zrušte.“

Naposledy sa obaja miliardári dostali do ostrej výmeny názorov minulý mesiac, keď Trump predstavil návrh zákona na zníženie štátnych výdavkov. Musk ho verejne skritizoval, čo vyvolalo prezidentovu nevôľu. Musk Trumpa obvinil z nevďačnosti a pripomenul mu, že bez jeho pomoci by v prezidentských voľbách prehral. Neskôr však priznal, že niektoré svoje výroky ľutuje.

Trump sprísnil politiku USA voči Kube, zrušil Bidenove opatrenia

Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal memorandum, ktorým sprísnil politiku Spojených štátov voči Kube, a zrušil opatrenia zavedené svojím predchodcom Joeom Bidenom, uviedol Biely dom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.

V dokumente, ktorý zverejnil Biely dom na svojej internetovej stránke, sa uvádza, že Trump „je odhodlaný podporovať slobodnú a demokratickú Kubu a zaoberať sa dlhodobým utrpením kubánskeho ľudu pod komunistickým režimom“. Memorandum „ukončuje hospodársku politiku, z ktorej neprimerane profitujú kubánska vláda, armáda, spravodajské alebo bezpečnostné služby na úkor kubánskeho ľudu“.

Stop turistike a prísnejšie pravidlá pre vzdelávacie zájazdy

Nariadenie napríklad uvádza, že USA by mali hľadať spôsoby, ako úplne zastaviť turistický ruch na Kubu a obmedziť vzdelávacie zájazdy len na skupiny, ktoré sú organizované a vedené výhradne americkými občanmi. Tento krok podľa AP nie je prekvapením, keďže Trump už predtým vyhlásil, že plánuje zrušiť uvoľnenie sankcií a ďalších obmedzení voči Kube, ktoré boli zavedené počas funkčných období demokratických prezidentov Baracka Obamu a Joea Bidena.

Dosluhujúca Bidenova administratíva 14. januára vyradila Kubu zo zoznamu krajín podporujúcich terorizmus. Trump však bezprostredne po tom, ako sa 20. januára ujal úradu, Kubu na tento zoznam opäť zaradil. Memorandum šéfa Bieleho domu „podporuje hospodárske embargo voči Kube a nesúhlasí s výzvami Organizácii Spojených národov a iných medzinárodných fór na jeho zrušenie“.

Sprísnené obmedzenia a deportácie pre Kubáncov

Trumpova administratíva taktiež zaradila Kubu medzi sedem krajín, ktorých sa týkajú sprísnené obmedzenia pre návštevníkov a zrušila dočasnú právnu ochranu pred deportáciou pre zhruba 300 000 Kubáncov. Americká vláda v júni oznámila vízové obmedzenia pre kubánskych a zahraničných vládnych úradníkov zapojených do zdravotníckych misií na Kube, ktoré americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil za „nútenú prácu“.