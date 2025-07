Meghan sa stala terčom posmeškov. Stačil jeden detail na jej fotke a ľudia si z nej vo veľkom robia žarty

Zatiaľ čo sa manželka princa Harryho chcela svojim fanúšikom pochváliť novou úrodou, oni sa jej začali vysmievať. Celé to odštartovala jedna nevinná fotografia, ktorá zachytáva Meghan, ako vo svojej záhrade zbiera zo stromu ovocie. Spustili sa konšpiračné teórie a domnienky ostatných, ktoré v nich vyvolala snímka zverejnená na Instagrame. Nerozumejú totiž jednej veci, nad ktorou krútia hlavami.

Dvojnásobná mamička Meghan Markle rada trávi čas vo svojej záhrade, čo už neraz ukázala na sociálnej sieti. Aj tentokrát sa ocitla v zelenej oáze pokoja, o čo sa podelila aj so svojimi fanúšikmi a ukázala im záber, na ktorom sa naťahuje k stromu plnému ovocia, ako informoval The Sun. Nechýbal ani stručný a jasný popisok: „Víkendové plány: pozbierať, zjesť a zopakovať to isté“.

Ľuďom sa to nezdá

Používatelia sociálnej siete však vyjadrili svoje pochybnosti, čo je vlastne zachytené na fotografii. Vojvodkyňa zo Sussexu totiž drží v ruke zjavne zrelú marhuľu, ktorá má krásnu oranžovú farbu. Tú si zrejme čerstvo odtrhla z konára stromu. Nejednému pozornému oku však neunikol detail, že ostatné plody na strome sú zelené, takže kontrast vo farbe medzi ovocím, ktoré drží, v porovnaní so zvyškom ovocia, je dosť viditeľný.

Preto sa na sociálnej platforme Reddit spustila lavína komentárov, v ktorých sa mnohí Meghan vysmievajú a miestami ju kritizujú. Neskrývajú štipku irónie, ktorú v nich vyvolal záber a slová, z ktorých manželka princa Harryho zrejme nie je príliš nadšená.

„Rád by som vedel, v akom paralelnom vesmíre dozrieva jedna marhuľa na strome a ostatné sú ešte zelené?“ napísal jeden muž. Ďalší sarkasticky zareagoval: „Úžasné, však? Napriek tomu, že všetko ostatné ovocie je zelené a ona „zbiera“ plody zvnútra stromu, kde ovocie často dozrieva o niečo dlhšie, našla dokonalú, žiariacu, zrelú marhuľu.“

Iní dokonca poukázali na to, že marhuľa nie je v skutočnosti z konára stromu, ktorý je vidieť a zdá sa, že vojvodkyňa dokonca drží ovocie opačne. „Je to len môj názor, že to ovocie drží len na mieste, aby to vyzeralo, akoby ho čerstvo odtrhla zo stromu?“ opýtala sa nechápavo jedna žena. „Nedokáže ani poriadne predstierať, že trhá ovocie zo stromu,“ súhlasil s ňou ďalší muž. „Aspoň upravte ovocie na strome vo Photoshope, aby bolo oranžové,“ pridal poznámku iný muž.

Celé to vystihol tretí používateľ sociálnej platformy. „Držať kúpenú zrelú marhuľu pri strome a ešte k tomu opačne…“ uviedol bez servítky a vyslovil tým špekulácie. Napriek tomu, že Meghan mnohí vysmiali, našli sa aj tí, ktorí ju bránili. „Nikdy vyslovene nepovedala, že ju odtrhla zo stromu,“ znel komentár.

