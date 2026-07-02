Mapa bezplatných úsekov sa rozšírila: Po týchto cestách pri Bratislave môžete jazdiť bez diaľničnej známky

Mnohí vodiči za jazdu po diaľnici automaticky počítajú s tým, že bez diaľničnej známky riskujú pokutu. V okolí Bratislavy však existuje niekoľko výnimiek, o ktorých časť motoristov stále nevie. Celý vonkajší obchvat hlavného mesta na diaľnici D4 môžu osobné autá využívať bezplatne a bez známky je možné jazdiť aj po vybraných úsekoch D1, D2 či rýchlostnej cesty R7. Po otvorení kompletnej križovatky D1 a D4 sa zároveň výrazne zlepšili možnosti obísť centrum Bratislavy a vyhnúť sa frekventovaným mestským ťahom.
Celý vonkajší obchvat Bratislavy na diaľnici D4 môžu vodiči osobných áut využívať bezplatne bez diaľničnej známky. Neplatí to však pre prevádzkovateľov nákladných vozidiel, ktorí sú povinní uhradiť mýto podľa štandardných pravidiel.
Nová križovatka zvýšila význam obchvatu
Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), význam obchvatu hlavného mesta na D4 zvýšilo nedávne sprevádzkovanie kompletnej križovatky D1 a D4 pri Bratislave. Diaľnica D4 od Rače je bezplatná až po križovatku s diaľnicou D2 pri Jarovciach.
„Po tú istú križovatku pri Jarovciach je pre osobné autá bezplatný aj ťah D2, a to počnúc križovatkou Stupava. Zhruba dvojkilometrový úsek D4 pri hraničnom priechode s Rakúskom Jarovce/Kittsee je už ale spoplatnený,“ priblížili z odboru mediálnej komunikácie NDS. Motoristi potrebujú diaľničnú známku aj na niekoľkých kilometroch D2 medzi hraničným priechodom s Maďarskom Čunovo/Rajka a križovatkou D2/D4 pri Jarovciach.
Bezplatná je aj časť rýchlostnej cesty R7
Motoristi môžu zadarmo jazdiť aj po časti rýchlostnej cesty R7 od križovatky Bratislava – Nivy až po križovatku s D4 Bratislava – juh. Odtiaľto ďalej na Šamorín je ťah R7 už spoplatnený.
Diaľničiari pripomenuli, že D1 v bratislavskom regióne je spoplatnená až od križovatky D1/D4 v smere na Senec aj v opačnom smere od Senca po križovatku D1/D4. „Takže D1 od križovatky Bratislava – Pečňa pri Petržalke až po D1/D4 je pre osobné motorové vozidlá bezplatná. Avšak v tejto lokalite je už spoplatnený úsek za vetvami vedúcimi z D4 od Ivanky pri Dunaji a od Rače na D1 v smere na Triblavinu,“ uviedla NDS. Ak sa motoristi chcú napojiť na D1 v smere na Triblavinu, respektíve na Senec, musia mať platnú diaľničnú známku.
Nová križovatka má odľahčiť dopravu v meste
Konkrétne úseky spoplatnenia vo vizuálnej podobe si môžu motoristi pozrieť na webe eznamka.sk. Vetvy križovatky D1/D4 diaľničiari odovzdávali motoristom priebežne. Celá križovatka so všetkými ôsmimi vetvami je otvorená od 21. júna. Už po otvorení niekoľkých významných križovatkových vetiev bolo možné odkloniť z frekventovaného Prístavného mosta na D1 2300 nákladných vozidiel denne.
„Vďaka novej križovatke sa motoristi plynule dostanú napríklad od bratislavských Zlatých pieskov do Jaroviec a Rače. Rovnako jednoducho sa dostanú aj z Jaroviec či Rače po pripojení na hlavný ťah D1 do centra mesta alebo do iných mestských častí ako Ružinov či Petržalka,“ podotkli diaľničiari.
Motoristi sa takisto môžu napojiť na D1 v smere na Trnavu okrem hlavného ťahu aj rovno z obchvatu na D4. Tranzit z Maďarska či Rakúska tak môže mesto obísť a vyhnúť sa mestským ťahom v intraviláne. Na Trnavu sa tiež dá napojiť aj z mestskej časti Rača. V smere od Trnavy na Bratislavu sa motoristi môžu napojiť na D4 buď na Raču alebo na Jarovce, teda priamo na vonkajší obchvat mesta.
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