Nikto na Slovensku nie je apolitický, je to iba alibizmus: Ľudia sa podľa Štefana Skrúcaného boja ozvať

Slováci sa podľa Štefana Skrúcaného boja ozvať. Boja sa politikov, vedenia aj dôsledkov pre vlastnú kariéru. Herec a zabávač v relácii portálu interez 1 na 1 s Karolínou Piliarovou otvorene hovoril o tom, že práve strach a nízka občianska odvaha podľa neho vytvárajú priestor pre útoky na novinárov, umelcov či kritické hlasy.
„Bojíme sa dôsledkov, bojíme sa reakcie vedenia, bojíme sa politikov, bojíme sa dopadu na vlastnú kariéru.“ Podľa neho pritom nejde len o problém verejnoprávnych médií či konkrétnej inštitúcie. „Teraz sa nerozprávame iba o RTVS. Teraz sa rozprávame o tom, že každý sa bojí sám za seba.“
V tejto súvislosti sa zamyslel aj nad tým, či práve mlčanie spoločnosti nevytvára priestor na ďalšie útoky voči novinárom či kritickým hlasom. „Tak či my sami týmto mlčaním nevytvárame Robertovi Ficovi ten priestor, že aha, no tak však ani inštitúcia, ktorej sa to priamo dotýka, sa novinárky nezastane.“
Slováci sa podľa neho historicky prikláňali k silnejším
Počas rozhovoru sa vrátil aj k otázke slovenskej mentality. Tvrdí, že problém môže mať hlbšie historické korene a súvisí so strachom o vlastné prežitie. „My sme tak trošku takí, my sme plachí.“
Spomenul pritom aj príbeh z rodiny svojej manželky. Jej starého otca podľa jeho slov počas vojny umučili Nemci na trenčianskej Brezine po tom, ako pomáhal partizánom v okolí Trenčína. „On nerobil nič iné, len v jednej dedinke pri Trenčíne mali krčmičku. A občas zaniesol niečo do hory partizánom, aby prežili. A viete, kto ho nabonzoval? Kamaráti z dediny.“
Skrúcaný zároveň dodal, že jeho manželka poznala mená ľudí, ktorí ho udali, no po vojne ich odmietla prezradiť. „Keď prišli Rusi a komunisti a chceli, povedzte nám tie mená, tak ona ich nepovedala, lebo vedela, ako by dopadli.“ Podľa neho ide o príbeh, ktorý veľa vypovedá aj o dnešnej spoločnosti. „Týmto príbehom sa poukazuje na hlboký problém, ktorý máme naozaj v slovenskej spoločnosti, pravdepodobne nejakým spôsobom historický.“
Apolitický podľa neho nie je nikto
Rozhovor sa dotkol aj otázky, či by mali herci a verejne známe osobnosti vystupovať k spoločenským témam. „Lebo tu nikto nie je apolitický.“ Podľa Skrúcaného býva za deklarovanou apolitickosťou často snaha neprísť o publikum alebo pracovné príležitosti.
„Ak sa niekto tvári na apolitického, je to alibizmus. Je to preto, aby nestratil fanúšikov, je to preto, aby mu zostávali kšefty aj z druhej strany, aby mohol hrať, aby zarábal peniaze.“
Podľa neho je pritom prirodzené, že sa herci a ďalšie verejne známe osobnosti k verejným témam vyjadrujú. „Herci určite vstupujú do verejného priestoru, rovnako ako aj novinári, alebo proste ľudia, ktorí nejakým spôsobom ovplyvňujú tú verejnú mienku.“
Budúcnosť Slovenska vidí v Európskej únii a NATO
Skrúcaný zároveň potvrdil, že podporuje referendum, zároveň však odmieta, že by podporoval jednu konkrétnu politickú stranu. „Ja nepodporujem konkrétne Demokratov, podporujem celé demokratické spektrum.“
Zároveň dodal, že sa referenda plánuje zúčastniť. „Ja určite pôjdem, to je samozrejmé, ale ja by som išiel na každé takéto referendum, pretože si ctím zákony, ústavu a jednoducho občiansku spoločnosť.“
Budúcnosť Slovenska podľa neho zostáva úzko spojená s Európskou úniou a Severoatlantickou alianciou. „Jednoducho pociťujem potrebu, aby Slovensko zotrvalo v civilizovanom svete, v Európskej únii a v NATO.“ Skrúcaný zároveň hovoril aj o obavách z ďalšieho vývoja krajiny.
„Ja viem, že sa to tým nespraví, ale jednoducho principiálne by som bol za čo najrýchlejšie zastavenie úpadku Slovenska, lebo my sme naozaj vo všetkých rebríčkoch na posledných miestach. My sme na chvoste Európy a predbiehajú nás tí, ktorým sme sa kedysi vysmievali.“
Na otázku, či opozícia dokáže tento vývoj zastaviť, odpovedal, že v to verí. „Tak samozrejme v to dúfam. Mám taký pocit, že sú tam ľudia, ktorí sú aj ekonomicky príčetní, ktorí sú aj politicky príčetní.“
V súvislosti s budúcnosťou Slovenska dodal aj varovanie. „Zatiaľ nás Európa pozoruje, čaká, že ako sa rozhodneme, a keď sa rozhodneme zle, tak sa nám môže stať presne to, o čom sme hovorili, že sa zobudíme v neslobode.“
Nahlásiť chybu v článku