Medzi Ukrajinou a Ruskom začalo platiť dočasné prímerie. Môže však dôjsť k jeho porušeniu

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Vojna na Ukrajine
Počas veľkonočného prímeria, ktoré vlani nariadil ruský prezident, hlásili obe strany konfliktu jeho viaceré porušenia, pripomína DPA.

Dočasné prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov vstúpilo v sobotu o 15:00 SELČ do platnosti. Kyjev však varoval, že v prípade jeho porušenia zo strany Ruska okamžite zareaguje. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Ukrajina bude prímerie dodržiavať a odpovedať bude striktne rovnakým spôsobom. Absencia ruských úderov zo vzduchu, zo zeme a z mora bude znamenať, že z našej strany nepríde žiadna odozva,“ napísal predtým Zelenskyj v príspevku na sieti X.

Najprv ho žiadal Zelenskyj, no rozhodol Putin

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok večer vyhlásil prímerie vo vojne na Ukrajine počas pravoslávnej Veľkej noci, viac ako týždeň po tom, čo s týmto návrhom ako prvý prišiel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Obe strany sa zaviazali, že ho budú dodržiavať.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac