Medzi Ukrajinou a Ruskom začalo platiť dočasné prímerie. Môže však dôjsť k jeho porušeniu

Dočasné prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov vstúpilo v sobotu o 15:00 SELČ do platnosti. Kyjev však varoval, že v prípade jeho porušenia zo strany Ruska okamžite zareaguje. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Ukrajina bude prímerie dodržiavať a odpovedať bude striktne rovnakým spôsobom. Absencia ruských úderov zo vzduchu, zo zeme a z mora bude znamenať, že z našej strany nepríde žiadna odozva,“ napísal predtým Zelenskyj v príspevku na sieti X.
Вдома 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 11, 2026
Najprv ho žiadal Zelenskyj, no rozhodol Putin
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok večer vyhlásil prímerie vo vojne na Ukrajine počas pravoslávnej Veľkej noci, viac ako týždeň po tom, čo s týmto návrhom ako prvý prišiel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Obe strany sa zaviazali, že ho budú dodržiavať.
