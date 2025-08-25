Medzi Maďarskom a Ukrajinou to vrie: Zelenskyj naznačil podmienku, ktorá rozhodne o rope. Szijjártó hovorí o vydieraní

Napätie medzi Kyjevom a Budapešťou sa ešte viac vyostrilo po útoku ukrajinských dronov na ruskú ropnú infraštruktúru, ktorý dočasne zastavil dodávky cez ropovod Družba. Tento systém je kľúčový pre Maďarsko a Slovensko, ktoré sú stále jediné krajiny EÚ, nakupujúce ruskú ropu týmto spôsobom.
Ako uvádza portál Kyiv Independent, prezident Volodymyr Zelenskyj na tlačovej konferencii 24. augusta naznačil, že budúcnosť Družby, ktorá vedie ropu priamo do Maďarska a Slovenska, môže závisieť od postoja Maďarska k členstvu Ukrajiny v Európskej únii. „Vždy sme podporovali priateľstvo medzi Ukrajinou a Maďarskom. Existencia Družby závisí od postoja Maďarska,“ vyhlásil.
Budapešť hovorí o hrozbách
Slová Zelenského vyvolali ostrú reakciu. Minister zahraničných vecí Peter Szijjártó označil jeho výrok za útok na suverenitu Maďarska. „Žiadame Volodymyra Zelenského, aby sa prestal vyhrážať Maďarsku a prestal riskovať našu energetickú bezpečnosť,“ napísal na Facebooku.
Krátko nato reagoval aj ukrajinský námestník ministra zahraničných vecí Andrij Sybiha, ktorý odkázal Budapešti, že riešenie má v rukách sama. „Nepotrebujete hovoriť ukrajinskému prezidentovi, čo má robiť alebo hovoriť, a kedy. Je prezidentom Ukrajiny, nie Maďarska,“ uviedol na platforme X. Dodal, že Maďarsko by sa malo zbaviť závislosti od ruskej energie a diverzifikovať svoje zdroje, tak ako to urobila väčšina Európy.
I will reply in a Hungarian manner.
You don’t need to tell the Ukrainian President what to do or say, and when. He is the President of Ukraine, not Hungary.
Hungary’s energy security is in your own hands. Diversify and become independent from Russia, like the rest of Europe. https://t.co/G0JPu5xYHo
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 24, 2025
Útok prerušil dodávky ropy
Diplomatická prestrelka prišla len pár dní po tom, ako Ukrajina 18. augusta zaútočila dronmi na čerpaciu stanicu Nikolskoye v Tambovskej oblasti Ruska. Útok dočasne prerušil dodávky cez ropovod Družba, čo sa priamo dotklo Maďarska aj Slovenska. Družba patrí medzi najväčšie ropovody na svete. Len v júli Maďarsko nakúpilo ruskú ropu v hodnote približne 232 miliónov eur a Slovensko za 196 miliónov eur.
Maďarsko sa dlhodobo stavia proti snahám Európskej únie úplne zastaviť dovoz ruskej energie a viackrát pohrozilo, že zablokuje postup Ukrajiny na ceste do EÚ. Kyjev, naopak, pravidelne útočí na ruskú vojenskú a priemyselnú infraštruktúru, vrátane ropnej, aby Moskve obmedzil príjmy a oslabil jej schopnosť viesť vojnu.
Nahlásiť chybu v článku