Medvieďatá z Bojníc čelia nečakanému problému: Zoo musela zasiahnuť a pripomína hranice

Osirelé medvieďatá, ktoré po zastrelenej medvedici pri Ružomberku skončili v rehabilitačnej stanici v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach, sa postupne zotavujú. Ich príbeh vyvolal medzi ľuďmi obrovský záujem, no spolu s ním prichádzajú aj problémy, na ktoré museli odborníci reagovať.
Zoo Bojnice upozorňuje, že medvieďatá nie sú atrakciou. V posledných dňoch eviduje nielen zvýšený záujem verejnosti, ale aj neprimerané správanie, vrátane ponúk peňazí za kontakt so zvieratami či snáh vybaviť si výnimku.
Medvieďatá prosperujú, no potrebujú pokoj
Dve mladé samice podľa zoo priberajú, rastú im zuby a sú čoraz aktívnejšie. Aktuálne vážia takmer päť kilogramov, pričom po príchode mali sotva dva. Stále však ide o veľmi krehké mláďatá, ktoré si vyžadujú nepretržitú starostlivosť. Odborníci zdôrazňujú, že akýkoľvek kontakt s ľuďmi by mohol negatívne ovplyvniť ich vývoj. Preto nie je možné ich hladkať, fotografovať ani sa s nimi stretávať.
Zariadenie sa ostro ohradilo voči správaniu niektorých ľudí. Okrem neodbytnosti či vulgarizmov ide aj o ponuky peňazí výmenou za kontakt so zvieratami. „Našou prioritou je ich zdravie, bezpečie a budúcnosť. Nie peniaze, nie tlak, nie požiadavky jednotlivcov,“ odkázali pracovníci.
Zoo zároveň pripúšťa, že návrat medvieďat do voľnej prírody je málo pravdepodobný. Keďže sú od útleho veku odchovávané človekom, strácajú prirodzenú plachosť, čo by pre ne v prírode predstavovalo riziko. O ich ďalšom osude preto rozhodnú odborníci v spolupráci s koordinátorom pre medveďa hnedého v rámci Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií.
Tragický príbeh z Ružomberka
Medvieďatá osireli v polovici februára po tom, čo bola ich matka usmrtená v lesnom poraste pri Ružomberku. Všetky tri mláďatá boli nájdené dehydratované a s nízkou hmotnosťou. Jeden samec napokon pre zlý zdravotný stav neprežil.
Polícia prípad vyšetruje ako pytliactvo. Odvtedy sú mláďatá pod nepretržitým dohľadom odborníkov, ktorí im poskytujú intenzívnu starostlivosť. Záujem verejnosti o ich osud je veľký, no zoo apeluje na ľudí, aby rešpektovali pravidlá. Práve pokoj a izolácia od kontaktu s ľuďmi sú pre ich ďalší vývoj kľúčové.
