Rusko útočí na prístavy: Dron narušil vzdušný priestor Rumunska, stáva sa to čoraz častejšie

Lucia Mužlová
TASR
Vojna na Ukrajine
Terčom nočného útoku bol opäť ukrajinský prístav Izmajil v delte Dunaja.

Rumunské radarové systémy v noci na piatok zachytili dron, ktorý narušil vzdušný priestor krajiny. Udialo sa tak počas nočného útoku Ruska na Ukrajinu. Ministerstvo obrany informovalo, že s dronom stratili kontakt pri obci Chilia Veche na hranici s Ukrajinou. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a DPA.

Rumunsko má s Ukrajinou spoločnú 650 kilometrov dlhú hranicu. Odvtedy, čo Rusko začalo útočiť na ukrajinské prístavy na druhej strane Dunaja, sa nad jeho územie opakovane dostávajú bezpilotné lietadlá a narušujú jeho vzdušný priestor.

Terčom nočného útoku bol opäť ukrajinský prístav Izmajil v delte Dunaja. Výbuchy tam vyvolali požiare, ktoré záchranné zložky dostali pod kontrolu. Podľa ukrajinského ministerstva pre rozvoj obcí a území boli poškodené administratívne a výrobné budovy, ako aj zariadenia železničnej infraštruktúry.

Pod paľbou Ruska sú prístavy

„Útoky na prístavnú infraštruktúru v regióne prebiehajú už niekoľko dní po sebe,“ uviedlo ministerstvo, podľa ktorého sa pri nich nikto nezranil.

Ukrajina oznámila, že ruské sily sa v noci zamerali aj na mesto Černihiv, kde po útokoch vypadol prúd vo viacerých štvrtiach.

Šéf regionálnej vojenskej správy Dmytro Bryžynskyj na Telegrame upresnil, že Rusko tam zasiahlo viacero energetických zariadení, v ktorých vypukli požiare. Z mesta nehlásia obete ani zranených.

Začiatkom apríla Rusko vážne poškodilo energetickú sieť v Černihive, kde vtedy dočasne bez elektriny ostalo približne 340.000 odberateľov. Celkovo Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo jednu balistickú strelu a 172 dronov, z ktorých 147 sa ukrajinským silám podarilo zneškodniť.

