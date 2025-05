McDonald’s už o pár dní na Slovensku otvorí novú reštauráciu. Poteší obyvateľov mesta na východnom Slovensku

Sieť rýchleho občerstvenia mieri premiérovo do mesta na Spiši. Obyvatelia spod Tatier mali doteraz možnosť využiť iba reštauráciu v Poprade, respektíve sa za svojím obľúbeným jedlom z McDonald’s previezť do Košíc či Prešova. Najnovšie pribudne prevádzka aj v Spišskej Novej Vsi.

McDonald’s v súčasnosti u nás prevádzkuje takmer 50 reštaurácií, ktoré sú zväčša lokalizované na západnom, prípadne na strednom Slovensku. Relatívne riedku východoslovenskú sieť o pár dní doplní prevádzka na Spiši – približne 35-tisíc obyvateľov na známu sieť rýchleho občerstvenia čaká, podobne ako iné mestá, už dlhé roky. Navštevovaný a frekventovaný podtatranský región dostal prvú reštauráciu v podstate iba nedávno, a to v spomínanom Poprade.

O spišskonovoveskom „mekáči“ sme vás prvý raz informovali ešte v januári.

Otvorenie príde už čoskoro

Nachádzať sa bude v západnej časti mesta neďaleko veľkej obchodnej zóny v tesnom dotyku s predajňou reťazca Kaufland. Pre domácich ide o známu a obchodne strategickú lokalitu, ktorú vyhľadávajú mnohí spotrebitelia pri nákupoch, no je aj relatívne blízko autobusovej a vlakovej stanice.

Podľa našich informácií je nový McDonald’s v poslednej fáze prípravy a otvorenie by mohlo prísť už v najbližších dňoch. Zástupcovia fastfoodovej siete ešte začiatkom mája pre portál Aktuality.sk avizovali, že otvoriť chcú do konca mesiaca. Okrem Spišskej Novej Vsi sa reťazec chystá aj do ďalších miest, do niektorých taktiež zavíta prvý raz.

Poďme ale späť na Spiš. Samozrejmosťou je okrem štandardných priestorov aj McDrive, ktorý slúži na známe objednávanie pokrmov priamo z auta. Reštaurácia je navrhnutá podľa konceptu Luna a doplní ju vonkajšia terasa s detským ihriskom.

Úpravami prešla tiež blízka križovatka, tá je však predmetom rôznych diskusií. Už teraz totiž ide o frekventovaný dopravný uzol, ktorý zápasí so zápchami a zhustenou dopravou. Prevádzka rýchleho občerstvenia, pochopiteľne, cesty v tejto lokalite ešte viac zahustí.