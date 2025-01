Očakávaný McDonald’s mieri na východ Slovenska, prvý raz sa ho dočká ďalšie mesto. Do reštaurácie už hľadajú zamestnancov

Ani segment fastfoodových reťazcov na Slovensku nezaostáva, pričom zákazníkom sa chce priblížiť čoraz viac svetových spoločností. V uplynulých mesiacoch sa spomínala expanzia franšíz ako Popeyes či Five Guys, no svoju existujúcu sieť chcú rozširovať tiež etablovaní hráči ako KFC či McDonald’s. Ako z najnovších informácií vyplýva, posledný menovaný premiérovo mieri do mesta na východe Slovenska.

Článok pokračuje pod videom ↓

McDonald’s v súčasnosti u nás prevádzkuje takmer 50 reštaurácií, ktoré sú zväčša lokalizované na západnom, prípadne na strednom Slovensku. Východniari si po svoj „mekáč“ zatiaľ musia zájsť iba do väčších miest ako Košice, Prešov a Poprad. V regióne pod Tatrami však už čoskoro pribudne nová prevádzka, vyplýva to z ponuky zverejnenej na pracovnom portáli Profesia.sk. Konkrétne pôjde o mesto Spišská Nová Ves.

Približne 35-tisíc obyvateľov už na známu sieť rýchleho občerstvenia čaká, podobne ako iné mestá, už dlhé roky. Navštevovaný a frekventovaný podtatranský región dostal prvú reštauráciu v podstate iba nedávno, a to v spomínanom Poprade. V zverejnenej ponuke spoločnosť hľadá vedúceho zmeny, teda tzv. shift leadera. Ponúkaný mesačný plat je na úrovni 1 370 eur s tým, že uchádzač musí absolvovať aj trojmesačný tréning v popradskej prevádzke.

Samozrejmosťou sú tiež príspevky za prácu v noci či cez víkendy a sviatky, ako aj príspevky na udržiavanie uniformy. V akom časovom horizonte by mohla byť reštaurácia otvorená, zatiaľ známe nie je. O vyjadrenie sme požiadali aj zástupcov fastfoodového reťazca, no do vydania článku nám odpoveď nezaslali.

Podľa našich informácií sa bude McDonald’s v Spišskej Novej Vsi nachádzať v známej obchodne zameranej lokalite, neďaleko predajne Kaufland. V blízkom okolí je tiež veľký retailový park s hypermarketom Tesco. Zodpovedá tomu aj adresa uvedená v pracovnej ponuke.

McDonald’s v Leviciach bude, ľudia si však počkajú

Ako sme vás len nedávno informovali, novej reštaurácie by sa mohli dočkať aj Levice. O príchode McDonald’s na svojej sociálnej sieti svojho času informoval aj samotný primátor Levíc Ján Krtík. Konkretizoval, že vyrásť by mal v areáli hypermarketu Tesco na severe mesta. Podľa najnovších zistení portálu My Levice však oficiálny proces ide pomalšie, ako sa pôvodne predpokladalo.

„Výstavba v Leviciach je naplánovaná až v nasledujúcich rokoch a nakoľko je pred nami ešte potrebná povoľovacia a stavebná administrácia, je predčasné sa aktuálne vyjadrovať bližšie ku konkrétnym termínom,“ potvrdila zástupkyňa siete rýchleho občerstvenia Lucia Poláčeková.