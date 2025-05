Mazurek sa na videu „hrá“ so samopalom a popiskuje si: Je to nebezpečné, ohrozuje tým mladých ľudí, hovorí politológ

Poslanec europarlamentu Milan Mazurek (Republika), zverejnil na Instagrame video, v ktorom si popiskoval a popritom sa venoval údržbe svojich zbraní. Tie mal rozložené priamo pred sebou.

„Existuje viac cool strana ako Republika?“ pýtal sa pod videom v komentári človek z profilu „republikansky.vybor“. „Neexistuje,“ odpísal Mazurek. Aj ďalšie komentáre, ktoré sa objavili pod videom, sú pochvalné, objavilo sa však aj niekoľko kritických. Jeden z fanúšikov sa Mazureka pýtal, či má tie zbrane na progresívcov. „Nie, progresívcov porazíme zdravým rozumom a pravdou,“ odpísal europoslanec.

Video chcelo byť akýmsi vtipom, začína totiž screenshotom článku, kde sa hovorí, že manipulácia so zbraňami zvyšuje mužom testosterón. Nasleduje prestrih na Mazureka, ktorý si popiskuje zvučku z filmu Indiana Jones a popritom si nabíja a obzerá svoje zbrane.

Video za takmer dva dni nazbieralo viac ako 700 lajkov, videlo ho viac ako 40 000 ľudí. Republika vznikla po tom, čo sa niektoré výrazné tváre odtrhli od strany ĽSNS. Ich obsah na sociálnych sieťach je často kontroverzný, očividne sa snažia zaujať najmä mladých ľudí. Mazurek napríklad na svoj profil pridáva videá ako cvičí v posilňovni, nechal sa však tiež obliať vedrom s ľadovou vodou.

Nebezpečné video

Video, na ktorom si popiskuje a popritom sa „hrá“ so zbraňami, je však aj na pomery strany Republika nezvyčajné. Podľa politológa Radoslava Štefančíka sú takéto videá nebezpečné obzvlášť preto, že cielia na mladých ľudí. „Keď som toto video videl prvýkrát, myslel som si, že ho vytvorila umelá inteligencia,“ povedal politológ pre interez. Podľa neho ide o situáciu, kedy by bolo na mieste osloviť psychiatrov a pýtať sa, aký vplyv môžu mať takéto videá na ľudí.

„Ak jeden deň vláda oznámi, že chce hľadať spôsob zmierenia spoločnosti, toto je opak… Čudujem sa, prečo nikto z nich na to nezareagoval. Ak by to robil Šimečka, bola by z toho hystéria,“ povedal Štefančík.

Podľa politológa je hnutie Republika veľmi populárne medzi mladými ľuďmi a video je preto ešte menej vhodné. „Mladí si nevedia vždy dobre uvedomiť ten kontext, je to nebezpečné,“ povedal. „Samopal nie je niečo, čím sa bránite pred zlodejmi, je to útočná zbraň, je to diagnóza,“ tvrdí Štefančík.

Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Ipsos má v súčasnosti Republika podporu 9,3 %. Sú tak treťou najpopulárnejšou stranou, hneď po Progresívnom Slovensku a Smere-SD. Keby voľby skončili s výsledkom, aký opisoval prieskum, Republika by v parlamente získala až 17 kresiel.