Nový prieskum ukázal zaujímavé presuny: Voľby by vyhralo PS. Hlas sa prepadol, matovičovci posilňujú

Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici mája, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 21,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.

Podľa prieskumu by sa do parlamentu prebojovalo spolu sedem politických subjektov.Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestil Smer-SD, ktorý by podporilo 19,6 percenta respondentov, a tretia by skončila Republika s podporou 9,3 percenta opýtaných.

Nasledujú Hlas-SD (8,4 %), Kresťanskodemokratické hnutie (7,5 %) a hnutie Slovensko (7,3 %). Do parlamentu by sa dostala aj strana Sloboda a Solidarita, ktorú by podporilo 6,6 percenta opýtaných. Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostala Maďarská aliancia (4,8 %), Demokrati (4,7 %), Sme rodina (3,6 %) alebo SNS (3 percentá hlasov).

Na základe výsledkov volieb by Progresívne Slovensko v parlamente obsadilo 41 kresiel, Smer 37, Republika 17, Hlas 16, KDH 14, hnutie Slovensko 13 a SaS 12 kresiel. Prieskum agentúra Ipsos robila v dňoch 12. až 16. mája pomocou on-line zberu dát na vzorke 1 013 respondentov.