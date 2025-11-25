Zdvihol sa jej tlak. Adriana Poláková vypenila a venovala ľuďom rázny odkaz, po tomto sa im konečne otvoria oči

Najprv si mnohí o nej šepkali, že pribrala a teraz ju kritizujú za to, že schudla až príliš. Nie div, že bývalej moderátorke markizáckeho Telerána pretiekol pohár trpezlivosti. Jej Instagram je v poslednej dobre okrem starostlivosti o hostí a práce okolo kaštieľa aj o chudnutí, pohybe a strave. Jednoducho ukazuje zdravý životný štýl, ktorý jej vyhovuje.
Kedysi sme sa s ňou každý deň zobúdzali v rannej šou a nakopla nás do nového dňa, dnes je zase veľkou motiváciou a hnacím motorom, aby sme začali niečo robiť so svojím životom. Adriana Kneissl, rodená Poláková, priam ohuruje svojou postavou a zdá sa, že je čoraz štíhlejšia. Aj preto ju mnohé fanúšičky bombardujú otázkami ohľadom zhadzovania kíl, čo preto robí, no nechýbajú ani narážky na jej postavu s tým, že to už preháňa.
Chce, aby ju ľudia nechali tak
Každý má hranice niekde inde, no zdá sa, že tie exmoderátorkine už boli prekročené. Dala to najavo prostredníctvom videa, v ktorom venovala pár slov práve tým ženám, ktoré jej stále vypisujú ohľadom stravy a pohybu. Problém nie je v tom, že chcú od nej rady a odporúčania, no mnohé sa potom, ako im pomôže, aj tak sťažujú. „Ja hovorím o sebe, mne stačí jesť trikrát za deň. Keď vy potrebujete jesť 5, jedzte päťkrát. Keď potrebujete zožrať malé prasiatko na raňajky, tak si ho dajte. Ale nepýtajte sa ma potom, ako som ja schudla,“ povedala s ráznym tónom v hlase.
Ako ďalej naznačila, je to individuálne a každý by si mal vybrať to, čo mu vyhovuje. „Lebo keď vám to napíšem, tak mi prídu odpovede: Ale to je málo, ale to sa nedá, ale to nie je zdravé, ale vy umriete. No všetci raz umrieme. Takže, ak sa chcete inšpirovať, inšpirujte sa, neopakujte a nájdite si to, čo vyhovuje vám,“ pokračovala vo videu zverejnenom na sociálnej sieti.
To však nie je všetko, čo ju dostalo do vývrtky. Taktiež nemôže čítať správy a poznámky typu, že vyzerá príliš staro. Preto žiada fanúšikov, aby jej nič také nepísali. Keďže má 50, to znamená, že nebude vyzerať ako 20-ročná influencerka. „Že som príliš chudá? Áno, lebo chcem byť chudá. Ja som taká, aká som. Nechajte ma tak,“ dodala na záver.
