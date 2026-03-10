Maturita 2026: Zverejnili témy slohov zo slovenského jazyka a literatúry. Ktorú by ste si vybrali?

Maturita 2026
Dnešným dňom začína maturitný týždeň a vyše 42-tisíc maturantov si preverí svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka. Práve teraz boli zverejnené témy slohových prác.

Týždeň písomných maturít dnes otvoril externý test a teraz aj slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry. Absolvuje ich vyše 38-tisíc žiakov.

1.
Maturantov čakajú náročné dni: Vyše 42-tisíc študentov si napíše testy zo slovenčiny, jazykov aj matematiky

„Externý test a slohovú prácu zo slovenského jazyka a literatúry absolvuje viac ako 38 500 maturantov. Rovnaká skúška čaká aj vyše 1 600 žiakov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským z predmetu maďarský jazyk a literatúra,“ priblížili z rezortu s tým, že časť žiakov absolvuje maturitu aj elektronickou formou.

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slohovej práce) z vyučovacích jazykov boli vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v STVR – v Rádiu Slovensko.

Presne o 12:20 zverejnil NÚCEM témy slohových prác zo slovenského jazyka. Maturanti si zvolili jednu z nich a teraz majú niekoľko desiatok minút na to, aby vypracovali čo najlepšiu prácu.

Témy slohov

1. Človek, ktorý ma urobil lepším/lepšou (Charakteristika osoby)

2. Sú postavy v počítačových hrách porovnateľné s literárnymi postavami? (Diskusný príspevok)

3. Už viem, čo je to charita (Rozprávanie)

4. „Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, šťastie je s druhými žiť – rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými.“
Ľudovít Štúr (upravené) (Úvaha)

Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt…

