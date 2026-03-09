Maturantov čakajú náročné dni: Vyše 42-tisíc študentov si napíše testy zo slovenčiny, jazykov aj matematiky

Na viac ako 600 stredných školách na Slovensku sa od 10. do 13. marca uskutočnia písomné maturity. Vyše 42.000 maturantov si preverí svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka.
Časť skúšok prebehne aj elektronickou formou. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
„Maturita nie je len skúška vedomostí, ale moment, keď mladý človek ukazuje svoju zrelosť. Viem, že mnohí z vás cítia stres, ale za sebou máte roky práce a príprav, preto nie je dôvod sa báť. Prajem vám pokoj, sústredenie a najmä vieru vo vlastné schopnosti,“ odkazuje maturantom minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Písomné maturity sa začnú slovenským jazykom
Písomné maturity sa začnú v utorok 10. marca. „Externý test a slohovú prácu zo slovenského jazyka a literatúry absolvuje viac ako 38 500 maturantov. Rovnaká skúška čaká aj vyše 1600 žiakov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským z predmetu maďarský jazyk a literatúra,“ priblížili z rezortu s tým, že časť žiakov absolvuje maturitu aj elektronickou formou.
V stredu 11. marca budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov bilingválnych stredných škôl bez uzavretej medzinárodnej zmluvy je v tomto termíne určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka, teda z cudzieho jazyka na úrovni C1.
„Najväčší počet žiakov bude maturovať z anglického jazyka – na všetkých troch úrovniach náročnosti ide takmer o 37.000 maturantov. Nasleduje nemecký jazyk so 702 maturantmi, ruský jazyk si zvolilo takmer 400 žiakov. Francúzsky jazyk si vybralo 27 žiakov, španielsky jazyk 13 a dvaja maturanti sa rozhodli pre taliansky jazyk,“ uviedli z ministerstva.
Vo štvrtok čaká maturantov matematika
Štvrtok 12. marca bude patriť maturantom, ktorí si zvolili matematiku ako voliteľný alebo dobrovoľný predmet. „Externý test z matematiky bude písať takmer 4800 žiakov,“ priblížili z rezortu. Maturitný týždeň uzavrie externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry, ktoré absolvujú žiaci škôl národnostných menšín. „Zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude obe časti skúšky písať viac ako 1600 žiakov, ukrajinský jazyk a literatúra čaká 17 maturantov,“ dodali.
Témy slohových prác budú žrebovať naživo
Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slohových prác) z vyučovacích jazykov budú vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v STVR – v Rádiu Slovensko v utorok 10. marca a v piatok 13. marca o 12.20 h.
Zároveň budú zverejnené na webe ministerstva školstva, CVTI SR – školských výpočtových stredísk a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Zadania slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní v stredu zverejnené výlučne prostredníctvom uvedených webových stránok – o 12.30 h pre úrovne B1 a B2 a o 13.00 h pre úroveň C1.
Výsledky budú známe v máji
Výsledky externej časti maturitnej skúšky si školy budú môcť prevziať v elektronickej forme 4. mája tohto roka. Výsledky žiakov v papierovej podobe budú školám doručené najneskôr do 15. mája tohto roka.
Náhradný termín písomných maturít, určený pre žiakov, ktorí sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je naplánovaný na obdobie od 8. do 13. apríla tohto roka. Druhý náhradný a zároveň opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 2. do 7. septembra tohto roka. Všetky informácie o príprave a priebehu tohtoročnej maturity sú dostupné na stránkach Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.
