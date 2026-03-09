Čo robiť, ak máte kúpenú dovolenku na Cypre, v Egypte či v Dubaji? Odborník radí, ako postupovať

Vojenská eskalácia na Blízkom východe po útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán a následných odvetných útokoch výrazne zasiahla aj cestovanie. Uzavretý vzdušný priestor a bezpečnostné opatrenia ochromili kľúčové letecké uzly v regióne, najmä Dubaj a Dauhu, čo spôsobilo komplikácie pre tisíce cestujúcich vrátane Slovákov.
Mnohí sa tak ocitli v neistote, či už pred plánovaným odletom do exotických destinácií alebo priamo v zahraničí. Situácia zasahuje aj do plánov slovenských turistov, ktorých podľa údajov cestovnej kancelárie Daka každoročne vycestuje do exotických destinácií takmer milión. Zatiaľ čo v minulosti spôsobovalo problémy najmä počasie, v súčasnosti sú dôvodom rušenia letov najmä bezpečnostné riziká a uzatváranie vzdušného priestoru.
Strach nestačí
Odborníci pritom upozorňujú, že pri posudzovaní nároku na zrušenie zájazdu bez sankcie je rozhodujúce, či ide o oficiálne potvrdené bezpečnostné riziko alebo iba subjektívne obavy cestujúceho. Podľa majiteľa cestovnej kancelárie Daka Davida Gavaľu samotný strach z vojny nestačí na bezplatné zrušenie dovolenky.
„Bez výstrahy od Ministerstva zahraničných vecí SR sa zájazd považuje za realizovateľný a platia klasické storno podmienky. Ak klient zruší cestu len z obavy a strachu pred vojnou, bez oficiálneho varovania, prichádza o časť zaplatenej sumy v podobe storno poplatkov,“ vysvetľuje Gavaľa. Bez sankcie je možné zájazd zrušiť až vtedy, keď ministerstvo vydá pre danú krajinu výstrahu tretieho alebo štvrtého stupňa.
Cestujúci, ktorí majú obavy, môžu podľa odborníkov skúsiť s cestovnou kanceláriou dohodnúť zmenu termínu alebo destinácie. Unáhlené rušenie dovolenky s veľkým časovým predstihom však môže znamenať finančnú stratu. „Neodporúča sa rušiť zájazd unáhlene, týždne či mesiace dopredu, pokiaľ nie je oficiálne potvrdené ohrozenie, pretože prídete o časť peňazí podľa storno podmienok,“ upozorňuje Gavaľa.
Ak sa klient rozhodne zájazd zrušiť, musí tak urobiť písomne, napríklad e-mailom alebo poštou. Cestovná kancelária následne vyčísli storno poplatky podľa zmluvných podmienok a zvyšnú sumu vráti klientovi spravidla do siedmich dní. Výnimkou sú situácie, keď nastala tzv. vyššia moc, napríklad vojna, teroristický útok alebo prírodná katastrofa. „Takúto situáciu upravuje zákon o zájazdoch. Ak je ohrozená bezpečnosť, klient má právo od zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek poplatkov,“ dodáva Gavaľa.
Legislatíva poskytuje ochranu
Ak sa problémy objavia až počas dovolenky a cestujúci sa nemôžu vrátiť domov pre zrušený let, európska legislatíva poskytuje určitú ochranu. Pri kúpe balíka služieb od cestovnej kancelárie, ktorý zahŕňa letenku, hotel aj transfer, majú klienti nárok na bezplatné ubytovanie maximálne na tri noci. Ak si však cestujúci zabezpečili letenku a ubytovanie samostatne, zodpovednosť prechádza na leteckú spoločnosť alebo cestovné poistenie.
Práve poistenie môže v podobných situáciách zohrávať kľúčovú úlohu. Nezávislý sprostredkovateľ poistenia zo spoločnosti Granden Miloš Lehocký upozorňuje, že rozhodujúci je rozsah poistného krytia. „V prípade riešenia konkrétneho nároku z poistenia odporúčame kontaktovať vždy najprv asistenčnú službu, ktorá klientovi navrhne spôsob riešenia a rovnako tu zistí rozsah dojednaného poistenia a maximálne limity plnenia,“ hovorí Lehocký.
Poisťovne však zároveň upozorňujú na množstvo výluk. Poistenie spravidla nepokrýva udalosti, ktoré sa dali predpokladať ešte pred uzatvorením zmluvy, ani prípady, keď klient vycestuje napriek oficiálnemu odporúčaniu ministerstva necestovať do danej krajiny. Obmedzenia sa často týkajú aj udalostí súvisiacich s vojnou, inváziou či zásahmi verejnej moci.
„Pri teroristických útokoch môže byť poistné plnenie tiež obmedzené, ak poistený vycestoval napriek oficiálnemu bezpečnostnému varovaniu štátu,“ dopĺňa Lehocký. Pre získanie plnej náhrady nákladov je podľa odborníkov dôležité mať uzatvorené aj pripoistenie storna alebo skrátenia cesty.
Skúsenosti z posledných kríz zároveň ukazujú, že organizovaný zájazd môže byť pre cestujúcich bezpečnejší. „My riešime náhradné spojenia, zmenu termínov, ubytovanie aj návrat domov. Klient nie je na všetko sám,“ uzatvára Gavaľa. Odborníci preto odporúčajú pred cestou do rizikových oblastí sledovať aktuálne bezpečnostné informácie ministerstva zahraničných vecí a dôkladne preveriť podmienky cestovného poistenia.
