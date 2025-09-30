Matovič vyzýva opozíciu na spoluprácu, potom útočí na PS: Odmieta bludy o kúpených poslancoch či tajnej dohode s Ficom

Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič odmieta „bludy“ predstaviteľov opozície o kúpených poslancoch či o tajnej dohode s Robertom Ficom v súvislosti s tým, že dvaja jeho poslanci hlasovali s koalíciou za novelu ústavy.
„Ešte raz chcem vyzvať pána Šimečku, Gröhlinga a Naďa – a dúfam, že hormóny už trošku opadli – skúste zobrať realitu. Našich voličov si neukradnete tým, že teraz budete klamať a podsúvať im nejaké bludy o kúpených poslancoch alebo o tajnej dohode Matoviča s Ficom. Nič také nebolo,“ povedal Matovič.
Zrada z vlastných radov
Priznal, že zrada vlastných poslancov ho bolí a najlepším riešením by podľa neho bolo, keby sa Marek Krajčí a Rastislav Krátky vzdali mandátu. Zároveň však poukázal na to, že so Smerom hlasovalo pred pár dňami aj Progresívne Slovensko (PS) za zrušenie sviatku Sedembolestnej Panny Márie.
„Skúste nájsť nejaké naše vyjadrenie, že sme povedali, že na základe tohto v žiadnom prípade s nimi už nebudeme bandu biť a s nimi nejdeme mafiu poraziť. Také vyjadrenie nenájdete, lebo jednoducho, tak by sa mali správať opoziční partneri, ktorí matematicky jediní môžu poraziť Fica a spol.,“ dodal Matovič narážajúc na to, že podľa prieskumov preferencií politických strán by vedela súčasná opozícia zostaviť po voľbách novú vládu len s Hnutím Slovensko.
Opozičným kolegom odporučil pozrieť sa do zrkadla. „Či ste to neboli vy, kto ste hlasovali s mafiou, so Smerom, s Hlasom a fašistami z Republiky a ĽSNS, a povalili ste našu vládu s argumentom – a teraz citujem – že čokoľvek, čo príde po Matovičovej vláde, bude lepšie,“ pripomenul Matovič.
Opäť útočil na Progresívne Slovensko
Apeloval na spoluprácu opozície, ktorá by podľa neho mala ponúknuť alternatívu k vláde Roberta Fica. Od lídra PS Michala Šimečku chce vidieť jasný plán, ako chce poraziť Fica a vládnuť, keď vylučuje spoluprácu s jeho hnutím. „Alebo teda nech prizná, že chce ísť do vlády s Hlasom,“ povedal Matovič v pondelok na brífingu v Národnej rade.
Igor Matovič sa už predtým na sociálnej sieti vyjadril, že dvaja jeho poslanci oklamali ľudí a mimoriadne ublížili Hnutiu Slovensku. „Mlieko je rozliate. Dvaja ľudia, ktorí sa stali v okamihu hrdinami pre časť konzervatívneho Slovenska, doslova pochovali obraz hnutia, ktoré budujú desiatky ľudí rokmi svojej práce – obraz odvážneho protimafiánskeho hnutia. Je to ťažká rana, a ja to skrývať nebudem,“ napísal Matovič.
