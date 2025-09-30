Matovič vyzýva opozíciu na spoluprácu, potom útočí na PS: Odmieta bludy o kúpených poslancoch či tajnej dohode s Ficom

Foto: TASR

Lucia Mužlová
SITA
Najskôr vyzýva na spoluprácu, potom obviní PS z plánovanej spolupráce s Hlasom.

Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič odmieta „bludy“ predstaviteľov opozície o kúpených poslancoch či o tajnej dohode s Robertom Ficom v súvislosti s tým, že dvaja jeho poslanci hlasovali s koalíciou za novelu ústavy.

„Ešte raz chcem vyzvať pána Šimečku, Gröhlinga a Naďa – a dúfam, že hormóny už trošku opadli – skúste zobrať realitu. Našich voličov si neukradnete tým, že teraz budete klamať a podsúvať im nejaké bludy o kúpených poslancoch alebo o tajnej dohode Matoviča s Ficom. Nič také nebolo,“ povedal Matovič.

Zrada z vlastných radov

Priznal, že zrada vlastných poslancov ho bolí a najlepším riešením by podľa neho bolo, keby sa Marek Krajčí a Rastislav Krátky vzdali mandátu. Zároveň však poukázal na to, že so Smerom hlasovalo pred pár dňami aj Progresívne Slovensko (PS) za zrušenie sviatku Sedembolestnej Panny Márie.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

„Skúste nájsť nejaké naše vyjadrenie, že sme povedali, že na základe tohto v žiadnom prípade s nimi už nebudeme bandu biť a s nimi nejdeme mafiu poraziť. Také vyjadrenie nenájdete, lebo jednoducho, tak by sa mali správať opoziční partneri, ktorí matematicky jediní môžu poraziť Fica a spol.,“ dodal Matovič narážajúc na to, že podľa prieskumov preferencií politických strán by vedela súčasná opozícia zostaviť po voľbách novú vládu len s Hnutím Slovensko.

Opozičným kolegom odporučil pozrieť sa do zrkadla. „Či ste to neboli vy, kto ste hlasovali s mafiou, so Smerom, s Hlasom a fašistami z Republiky a ĽSNS, a povalili ste našu vládu s argumentom – a teraz citujem – že čokoľvek, čo príde po Matovičovej vláde, bude lepšie,“ pripomenul Matovič.

Opäť útočil na Progresívne Slovensko

Apeloval na spoluprácu opozície, ktorá by podľa neho mala ponúknuť alternatívu k vláde Roberta Fica. Od lídra PS Michala Šimečku chce vidieť jasný plán, ako chce poraziť Fica a vládnuť, keď vylučuje spoluprácu s jeho hnutím. „Alebo teda nech prizná, že chce ísť do vlády s Hlasom,“ povedal Matovič v pondelok na brífingu v Národnej rade.

Igor Matovič sa už predtým na sociálnej sieti vyjadril, že dvaja jeho poslanci oklamali ľudí a mimoriadne ublížili Hnutiu Slovensku. „Mlieko je rozliate. Dvaja ľudia, ktorí sa stali v okamihu hrdinami pre časť konzervatívneho Slovenska, doslova pochovali obraz hnutia, ktoré budujú desiatky ľudí rokmi svojej práce – obraz odvážneho protimafiánskeho hnutia. Je to ťažká rana, a ja to skrývať nebudem,“ napísal Matovič.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Toto je koniec akýchkoľvek úvah o spolupráci s Hnutím Slovensko, vyhlásil predseda PS Michal Šimečka…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac