Študentka dodržiava rok extrémne pravidlo, aby ušetrila peniaze: Takto jej to zmenilo život a finančnú situáciu

Žena menom Mia Westrapová je študentkou doktorandského štúdia. Pred nejakým časom si zaumienila, že si musí dať život dokopy a konečne sa naučiť šetriť. Rozhodla sa, že by jej mohlo pomôcť, ak by rok prežila s dodržiavaním prísneho pravidla „no-buy“ (v slovenskom jazyku ako pravidlo „žiadnych nákupov“).

Celú výzvu sa Mia odhodlala zdokumentovať na svojom profile na sociálnej sieti TikTok. O tom, ako sa jej počas náročného obdobia žije, povedala čosi pre Business Insider, upozornil portál LADBible.

Žiadne donášky, žiadne drinky, žiadne nové oblečenie

Mia hovorí, že pravidlo ju donútilo viac premýšľať o správnom budgetovaní. Nakoľko už nesiaha po donáške, musí teraz každý týždeň navštíviť potraviny a jedlá si dopredu plánovať.

„Čo sa týka návštevy barov, tak síce siaham po čistej vode, no nezastavilo ma to od stretávania sa s priateľmi,“ hovorí.

Niektoré obdobia boli ťažšie, než tie ostatné. Najväčšiu krízu vraj zažila v lete, pretože sa pre prísne pravidlo musela zriecť nákupu letného oblečenia, vysedávania pri pive a „leta svojich snov“.

Vysvetlila, že jedinú výnimku si dovolila návštevou kina. „Bývam hneď vedľa kina a pozeranie filmov mi prináša veľkú radosť,“ povedala.

Dodáva, že návšteva kina stojí 8 až 9 libier (približne 9,5 až 11 eur), pričom doň zavíta raz až dvakrát mesačne.

Mia však hovorí, že napriek všetkým obmedzeniam sa cíti, akoby jej z pliec spadla obrovská ťarcha. „Teraz by som zvládla podporiť kohokoľvek v mojej blízkosti, pokiaľ by bol v núdzi, a to je pre mňa neuveriteľná úľava,“ vraví.

Chcete si výzvu vyskúšať?

„No-buy“ pravidlo je systém, ktorý prísne zakazuje nákup akýchkoľvek vecí a služieb, ktoré pre nás nie sú absolútne nevyhnutné. Patrí do toho aj jedenie v reštaurácii, objednávanie donášok, či návšteva rôznych wellness služieb.

Výzva by mohla pomôcť tým, ktorí nie sú schopní nenakupovať impulzívne a bez rozmyslu. Ak máte pocit, že míňate viac, ako si môžete dovoliť, aj týždeň s týmto pravidlom vám môže pomôcť uvedomiť si, v ktorých oblastiach vám škodlivé finančné návyky ubližujú najviac.

Pokiaľ by ste však výzvu dodržiavali dlhšie, je možné, že sa vám popri vytváraní nových návykov podarí aj ušetriť pekné peniaze.

Ideálne je ju dodržiavať prísne, tak, aby ste nerobili výnimky. Pred začiatkom výzvy by ste si mali vytvoriť zoznam vecí, ktoré naozaj potrebujete (napríklad, základné čistiace prostriedky, hygienické potreby či základné potraviny) a následne dôsledne vynechávať všetko, čo do tohto zoznamu nepatrí.