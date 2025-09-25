Mať minimum peňazí na účte a nedvíhať telefóny: Slováci prezradili, ako sa chránia pred online podvodmi

Podvodníci neustále hľadajú nové spôsoby, ako vytiahnuť z ľudí peniaze. Niektorí sa vydávajú za falošných policajtov a cez maily žiadajú vyplatenie pokuty, iní tvrdia, že vám vyprší platnosť zdravotnej karty či streamovacej platformy a dožadujú sa okamžitej nápravy. Ako sa pred nimi bránia Slováci?
Ukradnutá identita
Ak si na vás brúsia zuby podvodníci, podľa niektorých je najlepším riešením jednoducho nerobiť nič. Nedvíhať, ak vám volá cudzie číslo, najmä zo zahraničia, neodpisovať na maily ani sms správy. Ideálne je tiež neklikať na odkazy, ktoré vám v takých správach prídu. Podľa viacerých je tou najlepšou prevenciou používanie zdravého rozumu.
Podvodníci sú však v dnešnej dobe takí prefíkaní, že môže naletieť aj človek, ktorý si myslí, že jemu sa to stať nemôže. Prekabátia človeka napríklad za pomoci kradnutej mobilnej identity. Telefónne číslo podvodníka je maskované reálne existujúcim číslom, ktoré patrí niekomu inému, no majiteľ ani netuší, že jeho číslo je takto zneužívané.
Dôležité je neustále sa vzdelávať
Ľudia upozorňujú, že situácia je čoraz horšia. Podvodníci takto dokážu obrať obeť hoc aj o celoživotné úspory. Žiaľ, mnoho Slovákov nevie, ako sa efektívne brániť. Niektorí sa snažia brániť tak, že majú samostatný účet s kartou, na ktorom majú len malé množstvo peňazí. Majú tam len to, čo práve potrebujú a v prípade potreby tam prevedú ďalší obnos. Tento účet používajú na platenie aktuálnych výdavkov.
Varujú tiež pred pripájaním sa do aplikácií bánk v mobile cez verejné wi-fi siete. Niektorí prízvukujú, aké dôležité je v tejto oblasti sa neustále vzdelávať a informovať najmä svojich starších príbuzných. Dôležité je vraj tiež mať nastavené notifikácie, ktoré vás upozornia na akýkoľvek pohyb na vašom účte.
Ľudia dodávajú, že ak niečo vyzerá až príliš lákavo, zrejme je to niečo nekalé a na mieste je opatrnosť. Netreba sa tiež nechať nachytať na rôzne súťaže a reklamy na sociálnych sieťach.
