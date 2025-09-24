Každý mesiac dostali len tak vyše 400 eur: Experiment ukázal, čo sa stane, ak budú mať ľudia garantovaný príjem

Nepríjemná finančná situácia sa osobne týka aj nejedného Slováka. Viacerí ľudia sa ocitajú na hranici chudoby a stačí jediný nečakaný výdavok, aby bola situácia naozaj kritická. Experiment ukazuje, ako sa život ľudí zmení, keď im nad hlavou nevisí Damoklov meč.
Ľuďom dva roky pomáhal garantovaný príjem
Ako sa dozvedáme z Mail Online, v americkom meste Boulder prebieha experiment, v ktorom kľúčovú úlohu zohráva garantovaný príjem. V rámci pilotného programu Elevate Boulder úrady už dva roky vyplácajú 200 rodinám s nízkym príjmom 500 dolárov (približne 423 eur) mesačne. Ide o garantovaný príjem bez akýchkoľvek podmienok. Príjemcovia môžu s peniazmi naložiť akokoľvek uznajú za vhodné.
Rodiny po dvoch rokoch hodnotia, že im to jednoznačne zmenilo život. Jedna zo žien sa priznala, že konečne mohla ísť do potravín bez toho, aby sa musela báť, čo bude musieť vrátiť do regálu, lebo na to nemá dosť peňazí. Jednoducho si kúpila všetko, čo potrebovala. Nekupovala pritom žiadne luxusné položky, len obyčajné veci ako jogurt či syr.
Matka, ktorá bola taktiež súčasťou experimentu, zas dokázala svojmu dieťaťu zabezpečiť strojček na zuby, zdravšiu stravu a nepoložil ju ani nečakaný účet za veterinára. Ďalší z účastníkov si zas konečne mohol splniť sen, kúpil si gitaru a stal sa hudobníkom.
Stratia ľudia motiváciu pracovať?
Samozrejme, program má aj svojich kritikov. Tí tvrdia, že garantovaný príjem spôsobí, že sa ľudia prestanú zaujímať o prácu alebo budú pracovať menej. Vraj nebudú mať dôvod a motiváciu pracovať viac. Finálne hodnotenie projektu by malo byť hotové v decembri tohto roka. Ak sa však podarí získať dostatok finančných prostriedkov, projekt by mohol byť znovu odštartovaný v roku 2027.
Napriek garantovanému príjmu ale život účastníkov experimentu nebol celkom bezstarostný. Niektoré náklady sú napriek pomoci jednoducho príliš vysoké. Niektorým robila po finančnej stránke problémy starostlivosť o dieťa, ale aj zdravotná starostlivosť či poistenie.
Prvýkrát v živote dokázali niečo ušetriť
Podobné programy boli spustené počas pandémie koronavírusu, aby pomohli prežiť ľuďom z ekonomicky slabších skupín. Do programov sa zapojilo približne 20 amerických miest, pričom v rámci niektorých ľudia po dobu roka dostávali mesačne 1 000 dolárov (takmer 850 eur), píše Bloomberg.
Inde zas dostávali 150 dolárov mesačne (127 eur) na výlety a zážitky. Štvrtinu financií ľudia použili na nákup potravín. Iní si prvýkrát v živote dokázali niečo odložiť a mať isté úspory. Ďalší si začali odkladať financie na dôchodok.
