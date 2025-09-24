Každý mesiac dostali len tak vyše 400 eur: Experiment ukázal, čo sa stane, ak budú mať ľudia garantovaný príjem

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Čo sa stane, keď ľudí prestane trápiť finančná tieseň?

Nepríjemná finančná situácia sa osobne týka aj nejedného Slováka. Viacerí ľudia sa ocitajú na hranici chudoby a stačí jediný nečakaný výdavok, aby bola situácia naozaj kritická. Experiment ukazuje, ako sa život ľudí zmení, keď im nad hlavou nevisí Damoklov meč.

Ľuďom dva roky pomáhal garantovaný príjem

Ako sa dozvedáme z Mail Online, v americkom meste Boulder prebieha experiment, v ktorom kľúčovú úlohu zohráva garantovaný príjem. V rámci pilotného programu Elevate Boulder úrady už dva roky vyplácajú 200 rodinám s nízkym príjmom 500 dolárov (približne 423 eur) mesačne. Ide o garantovaný príjem bez akýchkoľvek podmienok. Príjemcovia môžu s peniazmi naložiť akokoľvek uznajú za vhodné.

Rodiny po dvoch rokoch hodnotia, že im to jednoznačne zmenilo život. Jedna zo žien sa priznala, že konečne mohla ísť do potravín bez toho, aby sa musela báť, čo bude musieť vrátiť do regálu, lebo na to nemá dosť peňazí. Jednoducho si kúpila všetko, čo potrebovala. Nekupovala pritom žiadne luxusné položky, len obyčajné veci ako jogurt či syr.

Ilustračná foto: Pexels

Matka, ktorá bola taktiež súčasťou experimentu, zas dokázala svojmu dieťaťu zabezpečiť strojček na zuby, zdravšiu stravu a nepoložil ju ani nečakaný účet za veterinára. Ďalší z účastníkov si zas konečne mohol splniť sen, kúpil si gitaru a stal sa hudobníkom.

Stratia ľudia motiváciu pracovať?

Samozrejme, program má aj svojich kritikov. Tí tvrdia, že garantovaný príjem spôsobí, že sa ľudia prestanú zaujímať o prácu alebo budú pracovať menej. Vraj nebudú mať dôvod a motiváciu pracovať viac. Finálne hodnotenie projektu by malo byť hotové v decembri tohto roka. Ak sa však podarí získať dostatok finančných prostriedkov, projekt by mohol byť znovu odštartovaný v roku 2027.

Napriek garantovanému príjmu ale život účastníkov experimentu nebol celkom bezstarostný. Niektoré náklady sú napriek pomoci jednoducho príliš vysoké. Niektorým robila po finančnej stránke problémy starostlivosť o dieťa, ale aj zdravotná starostlivosť či poistenie.

Prvýkrát v živote dokázali niečo ušetriť

Podobné programy boli spustené počas pandémie koronavírusu, aby pomohli prežiť ľuďom z ekonomicky slabších skupín. Do programov sa zapojilo približne 20 amerických miest, pričom v rámci niektorých ľudia po dobu roka dostávali mesačne 1 000 dolárov (takmer 850 eur), píše Bloomberg.

Ilustračná foto: Pexels

Inde zas dostávali 150 dolárov mesačne (127 eur) na výlety a zážitky. Štvrtinu financií ľudia použili na nákup potravín. Iní si prvýkrát v živote dokázali niečo odložiť a mať isté úspory. Ďalší si začali odkladať financie na dôchodok.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Za pivo zaplatíte aj 7,50 eura, za obed dáte 23 eur: Toto je najhoršie európske…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac