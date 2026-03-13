Masaker sa môže opakovať: Iránske gardy sľubujú tvrdú reakciu na prípadné protesty v uliciach

Iránske Revolučné gardy v piatok upozornili, že budú na prípadné nové protesty proti vedeniu islamskej republiky reagovať silnejšie, než počas januárových protestov. Tieto protesty iránske bezpečnostné zložky násilne potlačili a zabili tisíce demonštrantov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Zlý nepriateľ, ktorému sa nedarí dosiahnuť svoje ciele na bojisku, sa znova snaží zasievať strach a nepokoje v uliciach,“ uviedli gardy vo svojom vyhlásení odvysielanom v iránskej televízii. V prípade vypuknutia nových nepokojov prisľúbili „silnejší úder ako 8. januára“.
Gardy vydali toto varovanie v čase pokračujúcich útokov na Irán, s ktorými Izrael a Spojené štáty začali 28. februára. Jedným z cieľov tejto vojny je podľa izraelského premiéra Benjamina Netanjahua „vytvoriť pre iránsky ľud podmienky na zvrhnutie“ vlády islamskej republiky.
Trum vyzýval na protesty
Aj americký prezident Donald Trump opakovane vyzval Iráncov, aby využili americko-izraelské útoky ako príležitosť na zvrhnutie súčasného iránskeho režimu.
V Teheráne koncom decembra 2025 vypukli protesty proti zlej ekonomickej situácii, ktoré sa následne rozšírili do ďalších miest v Iráne. Situácia eskalovala 8. januára, keď iránske úrady označili protesty za „výtržnosti“, z ktorých obvinili „teroristov“ pracujúcich v prospech Izraela a Spojených štátov.
Podľa iránskych predstaviteľov zahynulo počas zásahov na protestoch viac ako 3000 ľudí, pričom podľa tvrdenia vlády išlo zväčša o príslušníkov bezpečnostných zložiek a náhodných okoloidúcich.
Zahraničné mimovládne organizácia obvinili iránske bezpečnostné zložky zo zámernej paľby na demonštrantov. Americká Agentúra pre správy o aktivistoch za ľudské práva (HRANA) tvrdí, že na protestoch bolo zabitých vyše 7000 osôb. Niektoré ľudskoprávne organizácie však hovoria o obetiach až v počte 20-tisíc.
