Parlament dostal stopku: Pellegrini mu vracia 2 zákony, dôvodom sú neprípustné legislatívne prílepky

Nina Malovcová
TASR
Pellegrini varoval, teraz koná.

Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok vráti Národnej rade SR na opätovné prerokovanie dva zákony, ktoré poslanci schválili počas 49. parlamentnej schôdze. Ide o novely zákonov o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o kolektívnom investovaní.

Prezident ich odmietol pre legislatívne prílepky, ktorým sa menili aj nesúvisiace zákony. V pondelok o tom informovala Kancelária prezidenta SR. „Na mojom poslednom stretnutí s pánom predsedom parlamentu som verejne upozornil Národnú radu SR aj vládu SR, že kvôli skvalitneniu legislatívneho procesu nebudem v budúcnosti akceptovať takzvané prílepky, ktoré nesúvisia s prerokovaným zákonom. Vzhľadom na to, že v týchto zákonoch prílepok nijako nesúvisel s témou samotného zákona, rozhodol som sa s touto výhradou vrátiť dva zákony na opätovné prerokovanie,“ uviedol prezident.

Zmena pri strategických investíciách

Spolu so zákonom o posudzovaní zhody výrobku parlament schválil aj novelu zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete. Tou poslanci vypustili možnosť vlády určiť iný subjekt ako Ministerstvo financií (MF) SR na vykonanie hodnotenia štúdie uskutočniteľnosti pri strategických investíciách.

Táto zmena je dôležitá pre plnenie jedného z míľnikov plánu obnovy, keďže s doterajšou úpravou nesúhlasila Európska komisia (EK) a hrozilo preto krátenie platby. Úprava viacerých ďalších zákonov mala zabezpečiť požiadavku vyplývajúcu z európskej smernice, aby sa na tiesňovú komunikáciu na jednotné európske číslo 112 dala použiť nielen hlasová, ale aj textová komunikácia tak, aby sluchovo znevýhodnené osoby mohli písať a dostávať textové správy interaktívnym spôsobom a v reálnom čase.

Nové pravidlá pre tiesňovú komunikáciu

Novelou sa tak ustanovilo právo účastníka využívajúceho telekomunikačné služby na použitie tohto spôsobu tiesňovej komunikácie a povinnosť operátorov zabezpečiť jej prenos. Súčasťou novely zákona o kolektívnom investovaní boli aj zmeny zákona o účtovníctve, ktoré zaviedli prechodné ustanovenie.

Tie mali umožniť účtovným jednotkám s povinnosťou vykazovania informácií o udržateľnosti vo výročnej správe za účtovné obdobia začínajúce od 1. januára 2025 do 31. decembra 2026, využiť oslobodenie z tejto povinnosti pri ukladaní výročnej správy po 31. máji 2026. Dotknuté subjekty musia splniť aspoň jednu z ustanovených veľkostných podmienok pre oslobodenie.

Poslanci takto novelizovali tiež zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Zmena mala umožniť osobe, ktorá do 15. mája 2026 oznámi colnému úradu množstvo spotrebiteľských balení bezdymových tabakových výrobkov, ktoré neboli predané do 30. apríla 2026 a požiadala o ich zničenie, vrátiť daň z tabaku alebo inej náplne ako tabak. Ide o balenia bezdymového tabakového výrobku, ktoré boli označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre platnosť sadzby dane G. Táto úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

