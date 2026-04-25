Nemecko vyšle mínolovku na misiu v Hormuzskom prielive: Trump nariadil zničiť lode kladúce míny

Ilustračná foto: DoD photo by: PHC(AW/NAC) DANIEL E. SMITH, USN, Public domain, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
TASR
Útok na Irán
Posádka bude vyčkávať na pokyn.

Nemecko čoskoro vyšle plavidlo určené na vyhľadávanie a zneškodňovanie mín do Stredozemného mora. Mínolovka by sa mohla neskôr – po skončení vojny medzi USA a Iránom – zúčastniť na možnej misii v Hormuzskom prielive. Pre agentúru AFP to v sobotu uviedla hovorkyňa nemeckého ministerstva obrany, informuje TASR.

Niekoľko krajín avizovalo, že sú pripravené podieľať na operácii s cieľom zabezpečiť Hormuzský prieliv. Spojené štáty minulý týždeň oznámili, že spolu s Iránom pokračujú v odmínovaní tejto strategickej vodnej cesty. Teherán to ale nepotvrdil. Nemecké námorníctvo sa podľa hovorkyne chystá svoje plavidlo Fulda vyslať do Stredozemného mora už v najbližších dňoch. Cieľom je „významne a viditeľne prispieť k medzinárodnej koalícii, ktorá sa snaží chrániť slobodu plavby v Hormuzskom prielive“, uviedla.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že nariadil americkému námorníctvu zničiť lode, ktoré v Hormuzskom prielive kladú míny. Americké mínolovky podľa jeho slov úžinu v súčasnosti „čistia“.

Foto: SITA/AP

Vyslali ju v predstihu

Na nemeckej mínolovke bude slúžiť posádka v počte približne 45 členov. K akémukoľvek nasadeniu v Hormuzskom prielive ale podľa Berlína dôjde až po trvalom ukončení bojov na Blízkom východe a po schválení dolnou komorou nemeckého parlamentu, Bundestagom.

Plánované vyslanie podľa médií potvrdil nemecký minister obrany Boris Pistorius. Plavidlo sa podľa neho presunie do Stredozemného mora v predstihu, aby bolo pripravené na okamžité nasadenie do prielivu hneď po schválení mandátu parlamentom. O prípadnom ukončení regionálnej vojny, ktorú spustili 28. februára americké a izraelské údery na Irán, by mali tento víkend v Pakistane rokovať americkí a iránski predstavitelia. Obe strany vyslali do Islamabadu svojich vyjednávačov. Či sa rokovania napokon uskutočnia, je však naďalej otázne.

