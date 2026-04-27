Polícia má páchateľa: Zadržali muža, ktorý fyzicky zaútočil na poslanca Ferenčáka

Polícia zadržala útočníka, ktorý v sobotu 25. apríla večer počas podujatia Knockout 8 v Aréne Kežmarok fyzicky napadol nezaradeného poslanca parlamentu a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka. Informuje o tom spravodajský portál Aktuality.sk.
Portál pripomína, že útočník Ferenčáka udrel päsťou do tváre po tom, čo sa k nemu priblížil zozadu. „Politika v čase napadnutia sprevádzala dcéra. Ataku mala predchádzať ešte menšia potýčka vo vnútri budovy, keď podnapitý muž mal Jánovi Ferenčákovi podkopnúť stoličku a slovne ho napádať,“ uviedol portál. Doplnil, že pôvodne na základe svedeckých výpovedí polícia zadržala a vypočúvala iného muža, ktorý napadnutie politika nespôsobil.
Odporúčané články
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku