Útočník stále uniká: Polícia prehovorila o útoku na Ferenčáka, zadržanie zatiaľ nepotvrdila

Informácie o zadržaní osoby, ktorá je podozrivá z napadnutia nezaradeného poslanca Národnej rady SR a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka nie sú podľa polície pravdivé. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PZ).
„Vzhľadom na prebiehajúce úkony orgánov činných v trestnom konaní nie je možné v súčasnom štádiu poskytovať bližšie informácie k jednotlivým procesným úkonom ani ku konkrétnym osobám. Z uvedeného dôvodu sa nebudeme vyjadrovať ani k medializovaným informáciám o výsluchoch konkrétnych osôb alebo k obsahu ich vyjadrení,“ ozrejmila polícia.
Poslanec opísal útok
Ferenčák v nedeľu (26. 4.) v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 informoval, že bol fyzicky napadnutý v prítomnosti jeho dcéry, pričom ho útočník udrel do hlavy. Povedal, že útočníka nepozná, išlo podľa neho o statného muža, ktorý ho napadol zozadu.
Prešovská krajská polícia neskôr potvrdila, že kežmarský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctvo. Spresnila, že v sobotu (25. 4.) v neskorých večerných hodinách prijal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove prostredníctvom linky 158 oznámenie, že na zimnom štadióne v Kežmarku došlo neznámou osobou k fyzickému napadnutiu osoby Jána Ferenčáka. Na miesto bola vyslaná hliadka PZ, ktorá hodnovernosť oznámenia preverila.
