Filip Tůma otvorene o svojom tele: Hoci je so sebou spokojný, jedna vec mu predsa len prekáža

V dnešnej dobe, keď si mnohé známe osobnosti strážia svoje súkromie, pôsobí otvorenosť ako vzácna vlastnosť. Herec Filip Tůma však dokázal, že sa nebojí hovoriť priamo – aj keď ide o citlivé témy zo súkromného života.
V rozhovore pre Topky sa Filip Tůma zamyslel nad tým, čo si na ženách všíma ako prvé. Zdôraznil najmä pohľad a energiu, ktorú človek vyžaruje. “Ja sa často dívam, aj keď to bude znieť zvláštne, na oči. Aký je v očiach život, či je tam nejaký výraz a tak ďalej,“ vyšiel s pravdou von umelec, ktorý si nedávno uvedomil na svojej dcére Liane, aký je ten čas neúprosný.
O spokojnosti so sebou
Následne však prekvapil osobnejším priznaním – spomenul jeden detail na tele svojej partnerky Nely Pociskovej, ktorý ho štve, no samozrejme, ako je u herca známe, nechýbal zmysel pre humor a štipka irónie. “Brucho ma jeduje. Má kocky a to nerobí brušáky. To je niečo neskutočné, to je nejaká anomália zvláštna. To ma neprestáva udivovať,” dodal Filip Tůma.
Napriek tomu bolo z jeho slov cítiť rešpekt a blízkosť. Známy slovenský herec zároveň zdôraznil, že dôležitejšie než fyzická dokonalosť je prijatie a spokojnosť so sebou samým. Podľa neho práve vnútorný pokoj a sebavedomie vytvárajú základ pevného vzťahu.
“Ja som taký spokojný človek so sebou, aj keď to tak nevyzerá. Samozrejme, keby bol človek kritický, vždy si vie nájsť niečo, čo sa mu nepáči. Ale byť vyrovnaný so svojím telom, to zmierenie sa a nehľadanie dokonalosti je pre každého dôležité. Ja ho mám,” priznal herec, ktorý je vyzbrojený niečím, čo mnohým chýba – sebaprijatie a spokojnosť so samým sebou.
