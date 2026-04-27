Hrôza v Trebišove: 33-ročná žena mala zneužívať vlastnú dcéru na sexuálne služby, za ne si pýtala pár eur

Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Nina Malovcová
TASR
Polícia obvinila ženu zo zločinu obchodovania s ľuďmi.

Vo veci zločinu obchodovania s ľuďmi obvinila polícia 33-ročnú ženu, ktorá mala v Trebišove nútiť svoju maloletú dcéru k sexuálnym službám. Obvinenie vzniesol vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PZ) 20. apríla.

Informovala o tom hovorkyňa Prezídia PZ Lea Vilhanová. „Tomuto kroku predchádzala dôsledná operatívno-pátracia činnosť operatívnych pracovníkov a následné vyšetrovanie, na základe ktorého bolo zistené, že maloletá osoba (narodená 2011) bola v období najmenej od septembra 2024 do septembra 2025 v meste Trebišov nútená ponúkať sexuálne služby za finančnú odmenu vo výške 20 až 30 eur,“ uviedla hovorkyňa.

Hrozí jej vysoký trest

Podľa doterajších zistení polície o tejto činnosti vedela jej matka, ktorá mala svoju maloletú dcéru k tejto činnosti nútiť. K donucovaniu malo dochádzať pod hrozbou násilia, ako aj za použitia fyzického násilia. „Zároveň mala využívať zraniteľné postavenie maloletého dieťaťa a finančné prostriedky získané touto činnosťou si ponechávať pre vlastnú potrebu,“ informovala polícia.

Vyšetrovanie naďalej pokračuje. V prípade preukázania viny hrozí obvinenej osobe trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov „Polícia v tejto súvislosti apeluje na verejnosť, aby v prípade akéhokoľvek podozrenia z trestnej činnosti neváhala kontaktovať políciu na linke 158 alebo sa obrátila na najbližší policajný útvar,“ dodala Vilhanová.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac