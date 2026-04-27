Na Zelenej vode našli mŕtveho muža: Okolnosti smrti preverujú, začali trestné stíhanie pre zločin zabitia

Polícia preveruje okolnosti úmrtia 68-ročného muža v rekreačnej oblasti Zelená voda v Novom Meste nad Váhom. Jeho telo bez známok života bolo nájdené dnes ráno, na miesto boli ihneď vyslané policajné hliadky.
Ako informovala trenčianska krajská polícia, vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre zločin zabitia. Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Novom Meste nad Váhom. V súčasnej dobe prebiehajú prvotné procesné úkony s cieľom náležitého objasnenia skutku. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony polícia nemôže poskytnúť bližšie informácie.
Odporúčané články
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku