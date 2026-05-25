Katarína Brychtová opísala zážitok, ktorý ju príjemne prekvapil. Sever Európy ju dostal

Cestovanie vie človeku pripomenúť, koľko krásy sa dá objaviť aj tam, kde sa história prirodzene spája s moderným mestským životom. Oslo je presne takým miestom, ktoré ponúka silné kultúrne zážitky, výnimočnú architektúru, more, výhľady aj atmosféru severskej pohody.
Moderátorka, ktorú si mnohí diváci veľmi dobre pamätajú ešte z čias moderovania relácie Pošta pre Teba, Katarína Brychtová, sa podelila na Instagrame o zábery a dojmy z cesty do Osla. Nórska metropola ju zjavne príjemne prekvapila a z jej slov bolo cítiť, že nejde len o ďalšiu bežnú zastávku na cestovateľskej mape, ale o miesto, ktoré v nej zanechalo silný dojem.
Oslo ju nadchlo na prvý pohľad
Katarína Brychtová si počas návštevy všímala najmä modernú tvár mesta. Oslo je známe tým, že dokáže veľmi prirodzene prepájať architektúru, kultúru a prírodu, čo si moderátorka naplno užila. „Moderná architektúra v Osle nás očarila. Opera, knižnica v tvare ľadovca, Munch museum s množstvom Munchových obrazov“ napísala k záberom z nórskej metropoly.
Práve opera či ikonická knižnica patria medzi miesta, ktoré v Osle často zaujmú aj ľudí, ktorí bežne architektúru cielene nevyhľadávajú.
