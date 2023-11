Unikátny taliansky supermarket možno uvidíme aj v ďalších mestách, takéto má plány. Nával ľudí prekvapil aj vedenie

Počas minulého týždňa sme vás informovali o tom, že svoje brány v Bratislave otvoril taliansky supermarket Cortelazzi. Ten sa už od prvých momentov dočkal vrelého privítania a navštíviť sme ho boli aj my, o čom sme písali v tomto článku. Pri tejto príležitosti sme s niekoľkými otázkami kontaktovali vedenie spoločnosti, zodpovedné za slovenský trh.

Plány budúcej expanzie

Počas našej návštevy sme si všimli, že aj po oficiálnom otvorení bolo niekoľko regálov v obchode prázdnych a zamestnanci stále aktívne tovar dokladali. Zodpovedný vedúci Stefano Pogna nám povedal, že ich plány boli mierne iné a ľudia ich svojím záujmom prekvapili. „Áno, dokladanie tovaru stále prebieha, nečakali sme takýto záujem už od prvých dní a robíme všetko pre to, aby sme čoskoro pre zákazníkov vyložili všetok dostupný tovar.“

Slová o veľkom záujme potvrdili ľudia tiež na sociálnych sieťach a už od prvého dňa sa na internete objavovali recenzie s postrehmi. Aj keď väčšina hodnotení bola pozitívna, nájsť sa dá aj niekoľko negatívnych. „Väčšina negatívnych recenzií prišla v súvislosti s chýbajúcimi cenovkami pri tovare. Bohužiaľ, hneď po otvorení sme mali problémy s týmto systémom, ale postupne cenovky nahadzujeme späť,“ vyjadril sa Pogna. Aj počas našej návštevy už drvivá väčšina produktov mala pridelenú svoju cenu.

„Inak vnímame veľmi pozitívnu spätnú väzbu, čo nás veľmi teší a budeme robiť všetko pre to, aby to tak ostalo,“ pokračoval zástupca spoločnosti Cortelazzi pre slovenský trh vo vyjadrení pre interez. Pochopiteľne, zaujímalo nás aj, či tento záujem bude viesť k expanzii do ďalších slovenských miest. „Momentálne sme v Bratislave spustili, takpovediac, testovací projekt, ktorý začal úspešne. Ak tento projekt bude dlhodobejšie úspešný, určite máme záujem na slovenskom trhu expanovať aj ďalej,“ uzavrel krátky rozhovor Stefano Pogna.