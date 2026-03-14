Máme byť na čo hrdí: Slovensko získalo ďalšiu medailu. Skvelá Rexová sa radovala aj po slalome

Foto: TASR - Michal Svítok

Roland Brožkovič
TASR
Naša lyžiarka získala na zimných paralympijských hrách už tretiu medailu.

Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová zakončila účinkovanie na zimných paralympijských hrách (ZPH) 2026 ziskom ďalšej bronzovej medaily. Vo svojom záverečnom vystúpení si v slalome na zjazdovke v talianskej Tofane polepšila o jedno miesto v porovnaní s prvým kolom a získala tak tretí kov na hrách.

Dvadsaťročná reprezentantka Slovenska nastúpila na ZPH 2026 na štart v piatich disciplínach, bronz si vyjazdila okrem slalomu aj v zjazde a super-G. Na štvrtom mieste ju klasifikovali v superkombinácii a obrovskom slalome.

„Je to výborné. Priznám sa, na štarte bola chvíľka skepticizmu. Potom som si však povedala, že sa proste musím nahnevať, musím to dať a veľmi to chcem. Skutočne som to chcela. Myslím si, že začiatok bol taký voľnejší, ale ako sme spomínala, spodná časť bola skutočne dobrá. Osem stotín je osem stotín, možno o to viac to teší. Stiahli sme totiž stratu a ešte niečo sme k tomu získali. Teším sa, že to s Matúšom máme. Ja si odnášam tri medaily, Matúš si odnáša aspoň jednu,“ uviedla Rexová pre TASR.

Celkovo už piata medaila pre Rexovú

„Celá trať bola taká, že musím ísť, čo to dá. Vedela som, že spodná časť mi bude vyhovovať. Nebolo to síce také potočené, ale viac ako v prvom kole a to mi podľa mňa veľmi sadlo,“ pochvaľovala si po svojej záverečnej súťaži v dejisku ZPH 2026.

Celkovo má po svojej druhej účasti na ZPH päť medailí – pred štyrmi rokmi získala v Pekingu zlato v super-G a bronz v slalome, v Cortine d’Ampezzo si vybojovala tri cenné kovy za 3. miesta v zjazde, super-G a slalome. V historických tabuľkách je štvrtou najúspešnejšou slovenskou športovkyňou na ZPH.

Pozri aj:
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac