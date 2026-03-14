Ľudia tankovali za 1 cent: Chyba zamestnanca na čerpacej stanici spôsobila ošiaľ

chyba na čerpacej stanici

Reprofoto: X.com (@cpasdeslol_X)

Michaela Olexová
Na čerpacej stanici supermarketu Carrefour vo francúzskej obci Breuillet stál benzín 5. marca na krátky čas len 0,01 € za liter.

Spôsobil to omyl pri manuálnom zadávaní ceny, ktorý vyvolal menší chaotický ošiaľ medzi vodičmi.

Ako informuje portál EuroWeekly News, zamestnanec pri aktualizácii cien paliva zadal nesprávne číslice. Motoristi si to rýchlo všimli a na miesto začali prichádzať nielen s autami, ale aj s kanistrami v nádeji, že mimoriadnu „zľavu“ využijú naplno.

Ľudia tankovali za 1 cent

Na čerpaciu stanicu sa čoskoro nahrnul rad vozidiel a priestor okolo čerpadiel sa rýchlo zablokoval. Vodiči netrpezlivo čakali, či stihnú chybu využiť skôr, než si ju zamestnanci všimnú.

Tí napokon cenu opravili a vrátila sa na bežnú úroveň. Nie je však jasné, koľko času uplynulo medzi zadaním nesprávnej sumy a následnou nápravou.

Hoci by bolo možné vodičov identifikovať pomocou záznamov z bezpečnostných kamier, reťazec medzičasom oznámil, že od motoristov, ktorí stihli natankovať, nebude žiadať doplatenie rozdielu.

Podobné situácie sa občas stávajú pri manuálnej aktualizácii cien, no vo väčšine prípadov sa na problém príde takmer okamžite. Príkladom je veľmi podobný incident, ktorý sa odohral napríklad v septembri 2025 v španielskom Alfafare neďaleko Valencie. Čerpacia stanica tam omylom znížila cenu benzínu na 0,13 eura za liter. Správa sa rýchlo rozšírila aj na sociálnych sieťach. To na miesto prilákalo množstvo vodičov a spôsobilo dopravné zápchy v okolí čerpadiel, až kým prevádzkovateľ chybu neopravili.

Príbeh by upútal pozornosť za akýchkoľvek okolností, no v čase rastúcich obáv z dodávok a cien pohonných hmôt v Európe vzbudil naozaj mimoriadny záujem verejnosti aj médií.

Portál EuroWeekly News zároveň upozorňuje, že podľa monitorovania z Ropného bulletinu Európskej komisie sa ceny benzínu v Španielsku v posledných týždňoch pohybujú približne medzi 1,60 až 1,70 eura za liter (v závislosti od regiónu či konkrétnej čerpacej stanice). Nafta býva v krajine spravidla o niečo lacnejšia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu

Najnovšie články

