Ľudia tankovali za 1 cent: Chyba zamestnanca na čerpacej stanici spôsobila ošiaľ

Spôsobil to omyl pri manuálnom zadávaní ceny, ktorý vyvolal menší chaotický ošiaľ medzi vodičmi.
Ako informuje portál EuroWeekly News, zamestnanec pri aktualizácii cien paliva zadal nesprávne číslice. Motoristi si to rýchlo všimli a na miesto začali prichádzať nielen s autami, ale aj s kanistrami v nádeji, že mimoriadnu „zľavu“ využijú naplno.
Ľudia tankovali za 1 cent
Na čerpaciu stanicu sa čoskoro nahrnul rad vozidiel a priestor okolo čerpadiel sa rýchlo zablokoval. Vodiči netrpezlivo čakali, či stihnú chybu využiť skôr, než si ju zamestnanci všimnú.
Tí napokon cenu opravili a vrátila sa na bežnú úroveň. Nie je však jasné, koľko času uplynulo medzi zadaním nesprávnej sumy a následnou nápravou.
🇫🇷⛽️ Incroyable bug dans une station-service du Carrefour Market Breuillet : le litre d'essence affiché à 1 centime. En quelques minutes, une foule d'automobilistes a afflué pour faire le plein et remplir des bidons afin de profiter de l'erreur.
— Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) March 6, 2026
Hoci by bolo možné vodičov identifikovať pomocou záznamov z bezpečnostných kamier, reťazec medzičasom oznámil, že od motoristov, ktorí stihli natankovať, nebude žiadať doplatenie rozdielu.
Podobné situácie sa občas stávajú pri manuálnej aktualizácii cien, no vo väčšine prípadov sa na problém príde takmer okamžite. Príkladom je veľmi podobný incident, ktorý sa odohral napríklad v septembri 2025 v španielskom Alfafare neďaleko Valencie. Čerpacia stanica tam omylom znížila cenu benzínu na 0,13 eura za liter. Správa sa rýchlo rozšírila aj na sociálnych sieťach. To na miesto prilákalo množstvo vodičov a spôsobilo dopravné zápchy v okolí čerpadiel, až kým prevádzkovateľ chybu neopravili.
Príbeh by upútal pozornosť za akýchkoľvek okolností, no v čase rastúcich obáv z dodávok a cien pohonných hmôt v Európe vzbudil naozaj mimoriadny záujem verejnosti aj médií.
Portál EuroWeekly News zároveň upozorňuje, že podľa monitorovania z Ropného bulletinu Európskej komisie sa ceny benzínu v Španielsku v posledných týždňoch pohybujú približne medzi 1,60 až 1,70 eura za liter (v závislosti od regiónu či konkrétnej čerpacej stanice). Nafta býva v krajine spravidla o niečo lacnejšia.
