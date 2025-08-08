Mali veľa paviánov, tak ich zabili: Zoo šokuje praktikami, podobný osud zrejme čaká aj iné zvieratá

Zoologická záhrada v nemeckom Norimbergu čelí škandálu po utratení zdravých paviánov pre nedostatok miesta. Riaditeľ zoo Dag Encke pripustil, že z rovnakého dôvodu by v blízkej budúcnosti mohli byť utratené aj lemury a gorily, informovala v piatok agentúra DPA.
Encke v rozhovore miestnym novinám Nürnberger Zeitung a Nürnberger Nachrichten uviedol, že utratenie gorily sa zatiaľ vážne nezvažovalo. Zoologická záhrada sa koncom júla dostala pod paľbu kritiky za utratenie 12 zdravých paviánov pre priestorové obmedzenia. Encke následne dostal početné vyhrážky smrťou a na prokuratúru bolo podaných viac ako 350 sťažností.
Kritika ochrancov zvierat aj sporný postup pri utrácaní
Usmrtenie paviánov kritizujú organizácie na ochranu zvierat, ktoré spochybnili etiku zoo, podmienky starostlivosti o zvieratá aj samotný postup pri utratení. Niektorým zvieratám boli oddelené hlavy a odstránené predné a zadné končatiny.
Zástupca riaditeľa zoo Jörg Beckmann pre tlačovú agentúru DPA pred niekoľkými dňami uviedol, že hlavy mŕtvym zvieratám boli oddelené na vedecké účely. Šesť z 12 usmrtených paviánov guinejských poslúžilo ako potrava pre levy, tigre, vlky a kunovité šelmy. Končatiny boli na trupoch odstránené údajne „z úcty k návštevníkom“, ktorí v zoo môžu sledovať kŕmenie šeliem, objasnil Beckmann.
Celé telá sú dôležité pre zdravie predátorov
Vysvetlil, že kŕmenie šeliem celými zvieratami je dôležité pre ich zubné zdravie – kosti a srsť pomáhajú predchádzať usadzovaniu zubného kameňa, na rozdiel od upravenej potravy. Takýto spôsob kŕmenia tiež simuluje prirodzené lovecké podmienky šeliem.
„Evolúcia ich vybavila pazúrmi a zubami na tento účel. Neexistuje prírodopisný dokument o veľkých predátoroch, v ktorom by neukazovali lov alebo kŕmenie sa na mršine,“ argumentoval. Encke rozhodnutie o likvidácii paviánov obhajuje. Ako uviedol v rozhovore novinám, ich utratenie bolo nevyhnutné vzhľadom na mieru reprodukcie, právne a etické limity antikoncepcie a malý záujem o kúpu paviánov.
Možnosť vypustenia do voľnej prírody rozhodne vylúčil a povedal, že to nikdy nebol realistický plán. Ozrejmil, že výbeh pre paviány bol dlhodobo preplnený. Dodal, že môže „vedecky dokázať, že zabitie (paviánov) bolo nevyhnutné“, a vyjadril presvedčenie, že súdne konanie proti zoo bude zastavené.
Protesty pred zoo a výzvy na okamžité zastavenie utrácania
Skupina paviánov v norimberskej zoo sa rozrástla na viac než 40 jedincov, čo výrazne prekročilo kapacitu výbehu určeného pre 25 dospelých zvierat. Rozšíreniu bránili priestorové a finančné obmedzenia. Aktivistická skupina Animal Rebellion začala v pondelok stavať v blízkosti zoo tábor na protest proti zabíjaniu paviánov.
Jeho organizátori požadujú okamžité zastavenie ďalších utrácaní a ukončenie chovateľských programov. Zoo uviedla, že úplné zastavenie chovu by ohrozilo jej dlhodobú úlohu v oblasti ochrany druhov, ktorá si vyžaduje udržiavanie zdravých, reprodukčne aktívnych populácií zvierat.
Nahlásiť chybu v článku