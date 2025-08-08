Mali veľa paviánov, tak ich zabili: Zoo šokuje praktikami, podobný osud zrejme čaká aj iné zvieratá

Foto: Facebook/Tiergarten Nürnberg

Nina Malovcová
TASR
Riaditeľ čelí pre rozhodnutie vyhrážkam, na prokuratúru prišli stovky sťažností.

Zoologická záhrada v nemeckom Norimbergu čelí škandálu po utratení zdravých paviánov pre nedostatok miesta. Riaditeľ zoo Dag Encke pripustil, že z rovnakého dôvodu by v blízkej budúcnosti mohli byť utratené aj lemury a gorily, informovala v piatok agentúra DPA.

Encke v rozhovore miestnym novinám Nürnberger Zeitung a Nürnberger Nachrichten uviedol, že utratenie gorily sa zatiaľ vážne nezvažovalo. Zoologická záhrada sa koncom júla dostala pod paľbu kritiky za utratenie 12 zdravých paviánov pre priestorové obmedzenia. Encke následne dostal početné vyhrážky smrťou a na prokuratúru bolo podaných viac ako 350 sťažností.

Kritika ochrancov zvierat aj sporný postup pri utrácaní

Usmrtenie paviánov kritizujú organizácie na ochranu zvierat, ktoré spochybnili etiku zoo, podmienky starostlivosti o zvieratá aj samotný postup pri utratení. Niektorým zvieratám boli oddelené hlavy a odstránené predné a zadné končatiny.

Zástupca riaditeľa zoo Jörg Beckmann pre tlačovú agentúru DPA pred niekoľkými dňami uviedol, že hlavy mŕtvym zvieratám boli oddelené na vedecké účely. Šesť z 12 usmrtených paviánov guinejských poslúžilo ako potrava pre levy, tigre, vlky a kunovité šelmy. Končatiny boli na trupoch odstránené údajne „z úcty k návštevníkom“, ktorí v zoo môžu sledovať kŕmenie šeliem, objasnil Beckmann.

Celé telá sú dôležité pre zdravie predátorov

Vysvetlil, že kŕmenie šeliem celými zvieratami je dôležité pre ich zubné zdravie – kosti a srsť pomáhajú predchádzať usadzovaniu zubného kameňa, na rozdiel od upravenej potravy. Takýto spôsob kŕmenia tiež simuluje prirodzené lovecké podmienky šeliem.

„Evolúcia ich vybavila pazúrmi a zubami na tento účel. Neexistuje prírodopisný dokument o veľkých predátoroch, v ktorom by neukazovali lov alebo kŕmenie sa na mršine,“ argumentoval. Encke rozhodnutie o likvidácii paviánov obhajuje. Ako uviedol v rozhovore novinám, ich utratenie bolo nevyhnutné vzhľadom na mieru reprodukcie, právne a etické limity antikoncepcie a malý záujem o kúpu paviánov.

Možnosť vypustenia do voľnej prírody rozhodne vylúčil a povedal, že to nikdy nebol realistický plán. Ozrejmil, že výbeh pre paviány bol dlhodobo preplnený. Dodal, že môže „vedecky dokázať, že zabitie (paviánov) bolo nevyhnutné“, a vyjadril presvedčenie, že súdne konanie proti zoo bude zastavené.

Protesty pred zoo a výzvy na okamžité zastavenie utrácania

Skupina paviánov v norimberskej zoo sa rozrástla na viac než 40 jedincov, čo výrazne prekročilo kapacitu výbehu určeného pre 25 dospelých zvierat. Rozšíreniu bránili priestorové a finančné obmedzenia. Aktivistická skupina Animal Rebellion začala v pondelok stavať v blízkosti zoo tábor na protest proti zabíjaniu paviánov.

Jeho organizátori požadujú okamžité zastavenie ďalších utrácaní a ukončenie chovateľských programov. Zoo uviedla, že úplné zastavenie chovu by ohrozilo jej dlhodobú úlohu v oblasti ochrany druhov, ktorá si vyžaduje udržiavanie zdravých, reprodukčne aktívnych populácií zvierat.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dobré správy pre vaše peňaženky: Slováci dostanú naspäť svoje peniaze, vrátia vám ich za energie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac