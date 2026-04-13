Magyar chce rozšíriť spoluprácu Vyšehradskej štvorky: Želá si silnú strednú Európu

Mohli by byť prizvané aj ďalšie krajiny.

Vláda maďarskej strany Tisza by rada posilnila spoluprácu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) – Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii predseda strany Tisza Péter Magyar, ktorého strana v nedeľňajších parlamentných voľbách získala podľa neúplných výsledkov ústavnú väčšinu v Národnom zhromaždení, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Magyar zdôraznil, že jeho zámerom je – ak bude vôľa a príležitosť – rozšíriť spoluprácu V4. „Existuje Slavkovský formát (platforma pre spoluprácu Česka, Rakúska a Slovenska) a Vyšehradská štvorka, ktorá by sa mohla spojiť, zlúčiť, a dokonca by sme mohli prizvať ďalšie členské štáty EÚ: Slovinsko a Chorvátsko,“ spresnil predseda Tiszy.

Ako dodal, veľmi by si želal silnú strednú Európu v rámci silnej Európskej únie so všetkými výhodami, ktoré z toho vyplývajú, akými sú hospodárska a kultúrna spolupráca či infraštruktúrne prepojenia.

