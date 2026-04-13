Péter Magyar: V Maďarsku je potrebná zmena režimu, ktorý doposiaľ viedla „organizovaná zločinecká skupina“

Petra Sušaninová
TASR
Sľubuje novú éru.

V Maďarsku je potrebná zmena režimu, ktorý doposiaľ viedla „organizovaná zločinecká skupina“. Povedal to v pondelok predseda strany Tisza Péter Magyar na tlačovej konferencii. Jeho strana v nedeľňajších parlamentných voľbách získala podľa neúplných výsledkov ústavnú väčšinu v Národnom zhromaždení, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Zaväzujeme sa, že urobíme všetko pre to, aby prišla nová éra, lebo Maďari nehlasovali len za zmenu vlády, ale za úplnú zmenu režimu,“ povedal Magyar, podľa ktorého krajinu doposiaľ riadila organizovaná zločinecká skupina a zmena je určite potrebná.

Maďarsko má problémy

Predseda strany Tisza vyjadril očakávanie, že zostavenie novej vlády bude trvať čo najkratšie a „bábkový prezident republiky“ Tamás Sulyok čo najskôr zvolá ustanovujúce zasadnutie Národného zhromaždenia. „Maďarsko má problémy, bolo okradnuté, zničené a urobili z neho najskorumpovanejšiu a najchudobnejšiu krajinu v EÚ,“ dodal Magyar.

Z takmer konečných výsledkov hlasovania vyplýva, že strana Tisza bude mať v parlamente v prepočte 138 z celkovo 199 mandátov (69,35 percenta), kým Fideszu pripadne 55 (27,64 percenta) a ultrapravicovému hnutiu Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) šesť mandátov (3,02 percenta).

