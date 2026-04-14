Maďarsko sa možno rozlúči s forintom: Magyar chce zaviesť euro a ukončiť trápenie s infláciou

Strategickým cieľom novej maďarskej vlády strany Tisza je zavedenie eura v Maďarsku. Podľa servera promotions.hu to potvrdil predseda Tiszy a kandidát na post nového premiéra Péter Magyar na pondelňajšej povolebnej tlačovej konferencii, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Líder Tiszy zdôraznil, že aj počas volebnej kampane dala strana jasne najavo, že národný záujem diktuje, aby Maďarsko vstúpilo do eurozóny, čím sa ukončí neistota forintu a rekordne vysokej „orbánovskej“ inflácie.
Môžu urýchliť celý proces
Magyar dodal, že dvojtretinová väčšina Tiszy, ktorú získala v nedeľňajších parlamentných voľbách, umožňuje urýchlenie procesu. Zodpovedné rozhodnutie sa však podľa neho prijme až po posúdení skutočného stavu rozpočtu.
Odporúčané články
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
