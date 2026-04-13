Maďari rozhodli o zmene: Slovenská opozícia neskrýva radosť a hovorí o signáli pre Ficovu vládu

Viktor Orbán utrpel vo voľbách drvivú porážku a slovenská opozícia neskrýva radosť. Líder najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka nezagratuloval len víťazovi maďarských volieb Péterovi Magyarovi, ale aj celej krajine.
„Gratulujem Maďarsku k oslobodeniu sa spod režimu Viktora Orbána! Ďalší na rade na volebnú porážku musí byť Robert Fico,“ vyhlásil Šimečka. Progresívci súčasne poukázali na ticho, ktoré prevláda medzi politikmi slovenskej koalície.
Koalícia mlčí, opozícia hovorí o zmene smerovania
„Počujete to ticho vládnych strán po prehre Orbána? Maďari dali zbohom autoritárskemu režimu a vybrali si demokratickú, proeurópsku cestu. Ukázali, že aj zdanlivo neporaziteľný systém sa dá zmeniť,“ uviedlo PS na sociálnej sieti.
K blahoželaniu Magyarovi sa pridala aj strana Sloboda a Solidarita. Maďari si podľa liberálov vybrali moderné proeurópske smerovanie krajiny a jasne odmietli korupčnú vládu Orbána „plnú Putinových podržtašiek“. Podľa SaS je výsledok maďarských volieb aj nádejou pre Slovensko.
SaS hovorí o nádeji pre Slovensko
„Verím, že aj u nás väčšina ľudí v najbližších voľbách rozhodne, že spolu pošleme na smetisko dejín týchto ruských kolaborantov, ktorí nám vládnu,“ vyhlásil líder SaS Branislav Gröhling. Maďari podľa neho pochopili, že ťahanie krajiny von z EÚ a kolaborácia s Putinom je škodlivá cesta ničiaca ekonomiku a spôsobujúca chudobu, a vďaka ktorej bohatnú oligarchovia napojení na vládu.
„Teraz je čas o tom istom presvedčiť aj ľudí na Slovensku. Ja preto urobím maximum. Som si istý, že aj Ficovej vláde odbíjajú politické hodiny, ich posledné mesiace,“ dodal predseda SaS. Víťazstvo strany Tisza je podľa liberálov historický úspech, ktorý si zaslúži uznanie.
Opozičné strany hovoria aj o Slovensku
„Magyar má však pred sebou náročné úlohy aj veľké očakávania. Verím, že naloží s dôverou voličov zodpovedne a naplní ich očakávania. Ideálne tak, aby počas jeho vlády Maďarsko už nebolo izolovaným ruským satelitom, ale sebavedomým štátom EÚ a naším dobrým susedom. Osobne mu v tom držím palce,“ uzavrel Gröhling.
Hnutie Slovensko vníma prehru Orbána súčasne ako prehru Fica. „Dnes Fico prehral v Maďarsku, budúci rok dostane világoš na Slovensku,“ vyhlásil líder Hnutia Slovensko Igor Matovič. V podobný scenár aj na Slovensku verí aj mimoparlamentná strana Demokrati.
Reagujú aj ďalšie politické subjekty
„Gratulujeme našej partnerskej strane z EPP k veľkolepému víťazstvu v Maďarsku a tešíme sa, že budúci rok demokraticky zbavíme Európu posledného proruského škodcu,“ uviedli Demokrati na sociálnej sieti. Kresťanskí demokrati sa vyjadrili, že vôľu maďarských voličov rešpektujú. Od nového vedenia krajiny očakávajú budovanie dobrých susedských vzťahov.
„Zároveň sa tešíme na spoluprácu pri presadzovaní dôležitých hodnôt, ako je ochrana rodiny a na rešpektovanie princípu dobrej a konštruktívnej spolupráce členských štátov v EÚ,“ dodalo Kresťanskodemokratické hnutie.
„Úcta k porazeným, víťazovi veľa múdrosti!“ reagovala na výsledky volieb mimoparlamentná Maďarská aliancia s gratuláciou novému premiérovi. „Okrem veľmi silného mandátu dostal aj obrovskú zodpovednosť od voličov. Maďarsku prajeme komunálny mier, zachovanie a pokračovanie národnej politiky v Karpatskej kotline,“ uzavrela Maďarská aliancia.
