Má takmer 3 roky a už vie, čo má robiť na pľaci. Mama najmladšieho herca zo Sľubu priznala prekvapivú vec

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Je to veľmi vnímavé dieťa.

Malý Liam, ktorého v seriáli Sľub diváci poznajú ako Kubka, patrí medzi najmladšie, no zároveň najobľúbenejšie postavy štábu i hercov. Napriek tomu, že má len dva roky a sedem mesiacov, jeho prítomnosť na pľaci okamžite rozžiari celú miestnosť a dokáže vyvolať úsmev na tvárach kolegov aj štábu. 

Liam sa rýchlo stal srdcovkou seriálu – nielen pre svoj talent, ale aj pre prirodzenú radosť a nefalšovanú detskú energiu, ktorú prináša do každého záberu. Aj keď je ešte veľmi malý, medzi kolegami si získal mimoriadnu popularitu. Keď sa objaví na pľaci, ihneď vie, kam má ísť, ako prezradila v markizáckej relácii Reflex jeho skutočná mama Simona Škorecová.

Bolo to náročné, no potom zapadol

Jeho malé kroky smerujú okamžite k svojim seriálovým rodičom – Adriáne Brnčalovej a Kristiánovi Baranovi. Odvtedy sa z neho stáva Kubko Kaprálik, ktorý na svoju mamu z reálneho života zabudne. Vzťah medzi ním a spomínanou seriálovou dvojicou pôsobí veľmi autenticky. Tento spontánny prejav náklonnosti a dôvery nielen odhaľuje jeho citlivú a vnímavú povahu, ale zároveň dokazuje, že aj malý herec dokáže výrazne ovplyvniť atmosféru na natáčaní.

Mamička Liama priznala, že začiatky boli zaujímavé, keďže nikoho nepoznal. “Bolo to niekedy ťažšie, ale potom to už išlo všetko super a teraz ho to veľmi baví. Oni si k nemu vybudovali vzťah a z Aďky a Kristiána cíti veľké bezpečie,” uviedla Simona Škorecová.

Malého herca si Adriána veľmi pochvaľuje. “On je slniečko, je to neskutočne usmievavý chlapček. Je to strašne vtipné, lebo on je blondiačik a my obaja s Kristiánom sme tmaví a napriek tomu, že je iný, tak krásne medzi nás zapadol,” poznamenala herečka, ku ktorej sa pridáva aj Kristián.

“Kedykoľvek prišiel na pľac a mali sme s ním točiť, tak sa z toho stala viac-menej trochu improvizovaná časť, počas ktorej sme zažili strašne veľa srandy,” povedal Kiko, ktorý si taktiež Liama veľmi obľúbil.

Chcela preňho zaujímavý program

