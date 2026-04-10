Má svoje magické dni: Marcela Laiferová prekvapila priznaním o zvláštnych dátumoch v živote

Nie vždy ide o náhodu. Mnohí ľudia veria, že naše prežívanie ovplyvňujú hlbšie súvislosti, ktoré si začneme uvedomovať až s odstupom času.
V šou Katky Martinkovej hosťovala speváčka a astrologička Marcela Laiferová. Hoci má už úctyhodných 80 rokov, stále prekypuje energiou a životným elánom. Okrem predpovede na tento rok, s ktorou sa podelila ešte začiatkom roka, tentokrát poodhalila aj čosi z vlastnej skúsenosti. Všimla si totiž jednu fascinujúcu spojitosť medzi dôležitými udalosťami vo svojom živote a konkrétnymi dňami v kalendári, ktoré sa jej pravidelne vracajú.
Dátum, ktorý sa zapísal do osudu
„V mojom živote sú dva zvláštne termíny, ktoré sa opakujú každý rok,“ priznala Marcela. Jedným z nich je pre ňu mimoriadne významný deň, ktorý sa stal symbolom úspechu aj osobného triumfu. „Prvým je trinásty jún. Je to dátum, kedy som urobila na jednotku skúšku z anatómie, čo je najťažšia skúška na medicíne,“ spomína.
Spomínaná okolnosť však nepredstavovala jedinú príčinu, pre ktorú si tento deň tak dobre zapamätala. „Ale trinásteho júna som vyhrala aj Zlatú lýru,“ dodala ďalšiu vec, ktorá sa jej v ten dátum podarila. Dve zásadné životné udalosti spojené s jedným dňom v nej postupne vyvolali hlbšie zamyslenie nad tým, či ide skutočne len o náhodu.
